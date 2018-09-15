Где смотреть матч "Александрия" – "Шахтер"

В восьмом туре украинской Премьер-лиги действующий чемпион страны и лидер сезона "Шахтер" сыграет с "Александрией", которая занимает в турнирной таблице второе место. Матч на стадионе "Ника" в Александрии начнется в 14:00 в субботу, 15 сентября, и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2", а также онлайн на сайте oll.tv.

"Александрия" – "Шахтер": прогноз букмекеров. Эксперты считают "горняков" большими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Шахтера" составляет всего 1.25, тогда как на победу "Александрии" можно сделать ставку с коэффициентом 11.5, а на ничью – 6.00. Также букмекеры считают, что в матче будет забито три мяча: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.78, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.05.

"Александрия" – "Шахтер": прогресс в чемпионате. "Шахтер" на старте сезона выиграл 7 матчей и проиграл только "Динамо" (0:1 в Киеве). "Александрия" также впечатляюще провела первые туры, одержав 5 побед, уступив "Динамо" (0:1) и сыграв вничью с ФК "Львов" (2:2).

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" продолжает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.