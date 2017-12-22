Где смотреть матч "Арсенал" – "Ливерпуль"

Вчера, 21:37

Список трансляций центрального поединка 19-го тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

&quot;Арсенал&quot; примет &quot;Ливерпуль&quot; в пятницу. Фото AFP
"Арсенал" примет "Ливерпуль" в пятницу. Фото AFP

В пятницу в поединке 19 тура чемпионата Англии "Арсенал" принимает "Ливерпуль". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. В поединке первого круга на "Энфилде" в августе "канониры" потерпели самое болезненное фиаско сезона – 0:4.

На сегодняшний день команды ведут борьбу за четвертую строчку в турнирной таблице, дающую право сыграть в Лиге чемпионов. После 18 туров в активе "Ливерпуля" 34 очка, у "Арсенала" на одно очко меньше.

Аналитики букмекерских контор считают матч практически равным, хозяева – небольшие фавориты. Так, коэффициент на победу "Арсенала" – 2.45, тогда как на победу "Ливерпуля" – 2.80, а на ничью – 3.65.

Матч "Арсенал" – "Ливерпуль" в прямом эфире можно смотреть и на ТВ, и в интернете.

Напомним, что в этот уикенд, помимо поединка "Арсенал" – "Ливерпуль", пройдут еще два суперматча. Главное в спорте на выходных: "Реал" примет "Барселону" в Эль-класико, а "Ювентус" сыграет с соперником "Шяхтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов – "Ромой".

Где смотреть "Арсенал" – "Ливерпуль":

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Напомним, что в предыдущем, 18 туре чемпионата Англии, "Арсенал" на своем поле минимально обыграл "Ньюкасл", а "Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут" со счетом 4:0.

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Источник:

Сегодня|Спорт

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