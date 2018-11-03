Где смотреть матч "Арсенал" – "Ливерпуль"

В субботу в центральном матче 11 тура чемпионата Англии по футболу встречаются "Арсенал" и "Ливерпуль". Обе команды в турнирной таблице находятся в "зоне Лиги чемпионов", у "Ливерпуля" ни одного поражения и 26 очков, у "Арсенала" – 2 поражения и 22 очка. Поединок "Арсенал" – "Ливерпуль" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть трансляцию матча "Арсенал" – "Ливерпуль":

канал "Футбол 1" 3 ноября в 19:30

сайт oll.tv (в подписке, платно)

канал "Футбол 2" 4 ноября в 08:15

канал "Футбол 2" 5 ноября в 01:40

канал "Футбол 2" 5 ноября в 12:45

"Арсенал" – "Ливерпуль": прогноз букмекеров. Эксперты считают гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Ливерпуля" равен 1.90, тогда как на победу "Арсенала" можно сделать ставку с коэффициентом 4.10, а на ничью – 3.80. Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых мячей: коэффициент на "больше 3 голов" составляет 1.85, а на "меньше 3 голов" – 2.03.

Кстати, в прошлом туре был установлен рекорд с участием "Ливерпуля" - впервые в истории Премьер-лиги три команды не проиграли ни одного матча за десять туров.