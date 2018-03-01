Список трансляций матча Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В четверг в Англии пройдет поединок 28 тура Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

После 27 игр "МанСити" уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 72 очка и опережая ближайшего преследователя – "МЮ" – на 13 очков. "Арсенал" ведет борьбу за "зону еврокубков", имея в активе 45 очков. На данный момент команда из Лондона занимает шестое место – последнее, дающее право стартовать в Лиге Европы.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "МанСити" составляет 1.77, тогда как на победу "Арсенала" – 4.50, на ничью – 4.10. Эксперты считают, что в сегодняшнем поединке будет забито много голов – три или больше.

Интересно, что несколько дней назад команды встречались в Кубке и победу со счетом 3:0 праздновали футболисты "Манчестер Сити".

Где смотреть матч "Арсенал" – "Манчестер Сити":

канал "Футбол 1", прямая трансляция

канал "Футбол 2" в 03:55, повтор матча

сайт oll.tv (в подписке), прямая трансляция