Где смотреть матч "Арсенал" – "Милан" в 1/8 Лиге Европы

Сегодня, 16:36

Котировки букмекеров и все о трансляции ответного поединка Лиги Европы в Лондоне

Фото AFP
Фото AFP

В четверг, 15 марта, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы: "Арсенал" примет "Милан".

Напомним, что сегодня в Киеве "Динамо" проведет ответный матч против "Лацио". "Динамо" – "Лацио" онлайн уже доступен на нашем сайте.

Первый поединок в Италии неделю назад завершился победой "канониров" со счетом 2:0. Голами отметились Генрих Мхитарян и Аарон Рэмзи.

Это поражение стало для итальянцев единственным за последние пять матчей, а вот англичане в Милане прервали свою серию из поражений и уже успели ее подкрепить разгромом "Уотфорда" (3:0) в чемпионате Англии.

Букмекеры считают "Арсенал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Арсена Венгера – 1.87, на ничью – 3.90, на победу "Милана" – 3.80.

Букмекеры практически не верят в то, что подопечные Дженнаро Гаттузо смогут выйти в следующий раунд. Коэффициент на это равняется 8.50. При этом, шансы "Арсенала" оцениваются коэффициентом 1.06.

Матч "Арсенал" – "Милан" начнется в 22:05 по киевскому времени. Поединок будет транслироваться в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Арсенал" – "Милан":

Футбол-2, live

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Где смотреть матч "Атлетик" – "Марсель": расписание трансляций ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы.
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Сегодня|Спорт

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