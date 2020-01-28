Где смотреть матч "Астон Вилла" – "Лестер" – второй полуфинал Кубка английской лиги

Встреча начнется в Бирмингеме в 21:45 на стадионе "Вилла Парк"

"Астон Вилла" настроена решительно / Фото: Reuters

Самым интересным в футбольной программе вторника, пожалуй, будет поединок Кубка английской лиги. В Бирмингеме состоится повторный полуфинальный матч между "Астон Виллой" и "Лестером". Ранее мы писали, как форвард "Манчестер Сити" Агуэро установил легионерский рекорд в выездном матче с "Астон Виллой".

Первая встреча полуфинала Кубка лиги 8 января в Лестере принесла довольно неожиданный результат – 1:1. Все-таки "лисы" стабильно занимают место в тройке лучших клубов Премьер-лиги, тогда как бирмингемцы борются за сохранение прописки в элите. Сейчас "Лестер" идет на третьей позиции, на три пункта отставая от "МанСити". "Астон Вилла" держится на 16-й позиции, но всего на два очка опережает "Борнмут", который находится на 18-м месте – уже в зоне вылета.

Букмекеры отдают явное преимущество "Лестеру": коэффициент на победу гостей составляет 1.70, тогда как на хозяев – 4.85. Ничью в основное время оценивают в 4.20.

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Матч на украинском ТВ можно посмотреть на канале Setanta Sport. Прямая трансляция стартует в 21:40, а сама игра – в 21:45.

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