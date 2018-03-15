Где смотреть матч "Атлетик" – "Марсель"

В четверг, 15 марта, в Бильбао состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и французским "Марселем".

Неделю назад команды встречались во Франции и тот поединок завершился победой "Марселя" – 3:1. Дублем отличился Лукас Окампос.

В ответном поединке у букмекеров фаворит испанский клуб. Котировки на победу "Атлетика" – 2,35, на ничью – 3,40, на победу "Марселя" – 3,00.

А вот на проход явные фавориты французы. Коэффициент на выход "Марселя" в четвертьфинал Лиги Европы – 1,15, а на выход "Атлетика" – 5,25.

Матч "Атлетик" – "Марсель" начнется в 20:00 по киевскому времени. Он будет показан в прямом эфире по украинскому ТВ, а также можно будет посмотреть встречу в интернете, в подписке.

Трансляция матча "Атлетик" – "Марсель":

"Футбол 2", live

"Футбол 1" 16 марта, 00:30 повтор

"Футбол 2" 16 марта, 06:00 повтор

"Футбол 1" 16 марта, 10:25 повтор

трансляция на сайте oll.tv (в подписке)

Напомним, что сегодня в Киеве на "Олимпийском" пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы в Киеве: онлайн трансляция матча "Динамо" – "Лацио". Неделю назад встреча этих команд в Риме завершилась вничью – 2:2.



