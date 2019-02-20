Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"

Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Роналду прицеливается перед игрой с "Атлетико". Фото: AFP

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус" Сегодня | Спорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d35/635/5c6d356353802.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d35/635/5c6d356353802.png 2019-02-20T13:09:34+02:00 Футбол Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

В среду состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ювентус". Поединок в Мадриде, центральным в котором будет противостояние Гризманн – Роналду, начнется в 22:00. На нашем сайте доступен текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с яркими фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"

текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с 22:00

канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

канал "Футбол 1" 21 февраля в 02:15, повтор

канал "Футбол 2" 21 февраля в 08:55, повтор

канал "Футбол 1" 21 февраля в 16:30, повтор

канал "Футбол 2" 22 февраля в 00:35, повтор

канал "Футбол 1" 22 февраля в 10:25, повтор

канал "Футбол 2" 22 февраля в 19:05, повтор

Букмекеры, несмотря на гостевой статус, фаворитом матча "Атлетико" – "Ювентус" считают туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш хозяев – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60.

Также в среду пройдет еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – украинское дерби: Коноплянка против Зинченко. Онлайн "Шальке" – "МанСити" доступен на нашем сайте с 22:00.

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