Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"

Сегодня, 13:09

Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Роналду прицеливается перед игрой с "Атлетико"
Роналду прицеливается перед игрой с "Атлетико". Фото: AFP
Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d35/635/5c6d356353802.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d35/635/5c6d356353802.png Футбол Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

В среду состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ювентус". Поединок в Мадриде, центральным в котором будет противостояние Гризманн – Роналду, начнется в 22:00. На нашем сайте доступен текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с яркими фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"

текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с 22:00

канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире

канал "Футбол 1" 21 февраля в 02:15, повтор

канал "Футбол 2" 21 февраля в 08:55, повтор

канал "Футбол 1" 21 февраля в 16:30, повтор

канал "Футбол 2" 22 февраля в 00:35, повтор

канал "Футбол 1" 22 февраля в 10:25, повтор

канал "Футбол 2" 22 февраля в 19:05, повтор

Букмекеры, несмотря на гостевой статус, фаворитом матча "Атлетико" – "Ювентус" считают туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш хозяев – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60.

Также в среду пройдет еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – украинское дерби: Коноплянка против Зинченко. Онлайн "Шальке" – "МанСити" доступен на нашем сайте с 22:00.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига чемпионов

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Сегодня | Спорт

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинское дерби ценой в 25 млн евро: Коноплянка против Зинченко в ЛЧ

Сегодня, 09:46

Друзья по сборной сегодня будут по разные стороны баррикад. Кто кому даст подзатыльник

"Шахтер" в атаке был круче: "Барса" не смогла забить "Лиону" на выезде. Видео лучших моментов

Сегодня, 09:02

Неожиданные 0:0 в противостоянии "Лиона" и Лионеля. Судьба путевки в 1/4 финала решится на поле каталонцев

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

В Украине начинают снос "хрущевок"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Крым без Украины ждет катастрофа, — российский ученый

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

"На меня фанаты в Испании кричат – "фашист": откровения украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули

Вчера, 19:23

Экс-нападающий сборной Украины рассказал, что мешает продвижению его карьеры в испанском футболе

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Многие украинцы могут лишиться пенсий из-за масштабных проверок