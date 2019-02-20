Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"
Расписание трансляций первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
В среду состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ювентус". Поединок в Мадриде, центральным в котором будет противостояние Гризманн – Роналду, начнется в 22:00. На нашем сайте доступен текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с яркими фото, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи.
Где смотреть матч "Атлетико" – "Ювентус"
текстовый онлайн "Атлетико" – "Ювентус" с 22:00
канал "Футбол 2", в прямом эфире
сайт oll.tv (в подписке), в прямом эфире
канал "Футбол 1" 21 февраля в 02:15, повтор
канал "Футбол 2" 21 февраля в 08:55, повтор
канал "Футбол 1" 21 февраля в 16:30, повтор
канал "Футбол 2" 22 февраля в 00:35, повтор
канал "Футбол 1" 22 февраля в 10:25, повтор
канал "Футбол 2" 22 февраля в 19:05, повтор
Букмекеры, несмотря на гостевой статус, фаворитом матча "Атлетико" – "Ювентус" считают туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш хозяев – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60.
Также в среду пройдет еще один матч 1/8 финала Лиги чемпионов – украинское дерби: Коноплянка против Зинченко. Онлайн "Шальке" – "МанСити" доступен на нашем сайте с 22:00.
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