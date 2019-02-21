Где смотреть матч "Айнтрах" – "Шахтер" в Лиге Европы
Список трансляций ответного матча 1/16 финала на ТВ и в интернете
В четверг, 21 февраля, во Франкфурте на "Коммерцбанк-Арене" состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы: местный "Айнтрахт" примет донецкий "Шахтер". Матч начнется в 19:55 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступна онлайн трансляция матча "Айнтрахт" – "Шахтер".
Первый поединок между командами неделю назад в Харькове завершился ничьей 2:2. Команды обменялись голами к 10-й минуте, а "горняки" еще и в меньшинстве к этому времени остались – две желтые карточки заработал Тарас Степаненко и отправился в раздевалку. Тем не менее, "горняки", пропустившие гол после перерыва, не опустили руки и отвоевали ничью.
Для выхода в следующий раунд "Шахтеру" необходимо обыгрывать "Айнтрахт" с любым счетом, либо сыграть в ничью больше, чем 2:2. Если же повторится результат харьковского матча, нас ждет дополнительное время и при необходимости серия послематчевых пенальти.
Эксперты называют немцев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Айнтрахта" равен 2.05, тогда как на победу чемпионов Украины можно сделать ставку с коэффициентом 3.60, а на ничью – 3.75. Котировки на проход также не в пользу "Шахтера": 1.40 – 3.05.
Смотреть матч "Айнтрахт" – "Шахтер":
Футбол-1, lilve
Футбол-2, пятница, 02:20 (повтор)
Футбол-2, пятница, 09:10 (повтор)
Футбол-1, пятница, 16:55 (повтор)
Футбол-1, суббота, 10:55 (повтор)
Футбол-2, суббота, 22:25 (повтор)
Футбол-1, воскресенье, 08:15 (повтор)
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