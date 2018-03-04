Где смотреть матч "Барселона" – "Атлетико"

В воскресенье, 4 марта, в рамках 27 тура чемпионата Испании по футболу сойдутся первая и вторая команды Примеры. На своем поле "Барселона" принимает "Атлетико". В турнирной таблице между командами пять очков разницы в пользу каталонского клуба.

У букмекеров фаворит встречи лидер Примеры. Котировки на победу "Барселоны" – 1,62, на ничью – 4,00, на победу "Атлетико" – 5,50.

Поединок "Барселона" – "Атлетико" начнется в 17:15 по киевскому времени.

Трансляции матча "Барселона" – "Атлетико":

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Напомним, что вчера украинский голкипер "Депортиво" Максим Коваль установил уникальное достижение. В поединке с "Эйбаром" Коваль получил красную карточку на 39-й минуте встречи.

Как сообщает издание Opta в twitter, Максим Коваль стал первым вратарем в чемпионате Испании в 21-м веке, который был удален с поля в дебютном поединке. Таким образом, Максим вписал свое имя в историю современного испанского футбола, и вряд ли он будет рад, что установил такой уникальный антирекорд.