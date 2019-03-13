Где смотреть матч "Барселона" – "Лион" в Лиге чемпионов
Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Сегодня на "Камп Ноу" состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" – "Лион". Начало – в 22:00. Наш сайт проведет мультимедийную трансляцию поединка с видеоповторами ключевых моментов матча.
Напомним, первая игра команд во Франции, три недели назад, завершилась со счетом 0:0. Букмекеры оценивают вероятность выхода "Барселоны" в 1/8 финала в 79 процентов, оставляя лишь 21 процент на проход "Лиона".
Где смотреть матч "Барселона" – "Лион"
- 13 марта Футбол 1 live 22:00
- 14 марта Футбол 1 повтор 10:25
- 14 марта Футбол 2 повтор 17:25
- 15 марта Футбол 1 повтор 08:10
- Трансляция "Барселона" – "Лион" live – на Oll.tv (в подписке)
Отметим, что накануне игроки "Барселоны" приоделись в стильные деловые костюмы, после чего поучаствовали в фото-сессии вместе с красавицами из женской команды каталонского клуба.
Как сообщалось ранее, лидеру "Барселоны" Лионелю Месси перед ответной игрой с "Лионом" готовят предложение по новому контракту – его хотят оставить в каталонском клубе до 36 лет.
Также сообщалось, что бывший тренер "Барсы", разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67 лет.
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