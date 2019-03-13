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Где смотреть матч "Барселона" – "Лион" в Лиге чемпионов

Сегодня, 11:41

Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

"Барселона" - "Лион". Грядет рубка
"Барселона" - "Лион". Грядет рубка. Фото: AFP
Где смотреть матч "Барселона" – "Лион" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cf/ef3/5c88cfef39f27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cf/ef3/5c88cfef39f27.png Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Сегодня на "Камп Ноу" состоится ответный матч 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" – "Лион". Начало – в 22:00. Наш сайт проведет мультимедийную трансляцию поединка с видеоповторами ключевых моментов матча.

Напомним, первая игра команд во Франции, три недели назад, завершилась со счетом 0:0. Букмекеры оценивают вероятность выхода "Барселоны" в 1/8 финала в 79 процентов, оставляя лишь 21 процент на проход "Лиона".

Где смотреть матч "Барселона" – "Лион"

  • 13 марта Футбол 1 live 22:00
  • 14 марта Футбол 1 повтор 10:25
  • 14 марта Футбол 2 повтор 17:25
  • 15 марта Футбол 1 повтор 08:10
  • Трансляция "Барселона" – "Лион" live – на Oll.tv (в подписке)

Отметим, что накануне игроки "Барселоны" приоделись в стильные деловые костюмы, после чего поучаствовали в фото-сессии вместе с красавицами из женской команды каталонского клуба.

Как сообщалось ранее, лидеру "Барселоны" Лионелю Месси перед ответной игрой с "Лионом" готовят предложение по новому контракту – его хотят оставить в каталонском клубе до 36 лет.

Также сообщалось, что  бывший тренер "Барсы", разгромленный киевским "Динамо", завершил карьеру в 67 лет.

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Тег Лига чемпионов, Барселона, Лионель Месси, Лион Франция

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Сегодня|Спорт

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