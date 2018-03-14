Где смотреть матч "Бешикташ" – "Бавария" – 0:1

В среду в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов турецкий "Бешикташ" принимает немецкую "Баварию". Три недели назад в Мюнхене лидеры чемпионата Германии одержали убедительную победу: видеообзор матча "Бавария" – "Бешикташ" – 5:0.

Аналитики букмекерских контор считают "Баварию" явным фаворитом и ответного матча. Так, коэффициент на победу гостей составляет всего 1.37, тогда как на победу "Бешикташа" 7.40, а на ничью – 5.70. Также букмекеры считают, что в матче будет забито много голов – "тотал" сегодняшнего матча 3,5 мяча. Ставки на выход "Баварии" в четвертьфинал не принимаются, а вот на проход турецкого клуба можно поставить с коэффициентом 100 к 1.

Матч "Бешикташ" – "Бавария" начался в 19:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Также сегодня проходит поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Челси".

"Бешикташ" – "Бавария" – 0:1 (0:1) идет первый тайм

Гол: Тьяго Алькантара (18)

"Бешикташ": 29. Зенгин, 77. Генюл, 7. Куарежма, 10. Озьякуп, 12. Медель, 18. Арслан, 20. Уйсал, 88. Эркин, 11. Пектемек, 17. Ленс, 30. Вагнер Лав

Запасные: 1. Фабри, 14. Аксой, 3. Адриано Коррея, 13. Хатчинсон А., 8. Бабел, 9. Негредо, 94. Талиска

"Бавария": 26. Ульрайх, 5. Хуммельс, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 8. Хави Мартинес, 27. Алаба, 6. Тьяго Алькантара, 23. Видаль, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р.

Запасные: 22. Штарке, 4. Зюле, 19. Руди, 14. Бернат, 32. Киммих, 2. Вагнер, 11. Родригес

Где смотреть матч "Бешикташ" – "Бавария"

канал "Футбол 1" в прямом эфире

канал "Футбол 2" в 00:10, повтор

канал "Футбол 2" 15 марта в 08:00, повтор

канал "Футбол 1" 15 марта в 13:55, повтор

канал "Футбол 1" 16 марта в 02:15, повтор

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