Где смотреть матч "Боруссия" – "Зальцбург" в Лиге Европы

Сегодня, 14:53

Все о трансляции матча 1/8 финала Лиги Европы в Дортмунде

Фото twitter.com/BVB
Фото twitter.com/BVB

8 марта в Дортмунде "Боруссия" на стадионе "Сигнал Идуна Парк" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Зальцбурга".

"Боруссия" непременно обыгрывала соперников из Австрии, но с "Зальцбургом" "шмели" пока не пересекались. "Зальцбург" может похвастаться двумя победами над немцами при четырех поражениях.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко до сих пор не может помочь своей команде – он продолжает восстанавливаться от травмы ноги. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.

Букмекеры считают "Боруссию" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Петера Штегера – 1.55, на ничью – 4.20, на победу "Зальцбурга" – 6.00. По их мнению, дортмундцы имеют больше шансов выйти в следующий раунд – 1.25 против 3.70 на австрийцев.

Матч "Боруссия" – "Зальцбург" начнется в 20:00 по киевскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Боруссия" – "Зальцбург":

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Где смотреть матч "Атлетико" – "Локомотив" в Лиге ЕвропыВсе о трансляции поединка 1/8 финала Лиги Европы в Мадриде.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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