Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,77
27,33

Где смотреть центральный матч группы Лиги чемпионов "Наполи" – "Ливерпуль"

17 сентября, 18:01

Поединок пройдет в Неаполе

Салах и компания попытаются завоевать еще один трофей

Салах и компания попытаются завоевать еще один трофей / Фото: AFP

17 сентября на стадионе "Сан-Паоло" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся старые знакомые "Наполи" и "Ливерпуль". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Наполи" – "Ливерпуль" с фото и видео голами.

Команды уже второй сезон подряд попадают в одну группу в Лиге чемпионов. Неаполитанцы имели реальные шансы на то, чтобы выбить из соревнования будущего обладателя трофея еще до наступления стадии плей-офф.

Начало матча – 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

Реклама

"Наполи" получил право выступать в самом элитном клубном турнире Европы, став серебряным призером Чемпионата Италии в сезоне 2018/19. "Ливерпуль" участвует в турнире как победитель прошлогоднего розыгрыша и вице-чемпион Англии.

В тренде
Старые счеты в Неаполе, дуэль новичков в Лондоне и харьковские традиции Гвардиолы: все о старте Лиги чемпионов
Чемпионы. Клоппа, Мане и компанию ждет тяжелый поединок в Неаполе. Но разве их чем-то испугаешь?

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов Ливерпуль Наполи

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Loading...