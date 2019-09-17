Где смотреть центральный матч группы Лиги чемпионов "Наполи" – "Ливерпуль"

Салах и компания попытаются завоевать еще один трофей / Фото: AFP

17 сентября на стадионе "Сан-Паоло" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сойдутся старые знакомые "Наполи" и "Ливерпуль". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Наполи" – "Ливерпуль" с фото и видео голами.

Команды уже второй сезон подряд попадают в одну группу в Лиге чемпионов. Неаполитанцы имели реальные шансы на то, чтобы выбить из соревнования будущего обладателя трофея еще до наступления стадии плей-офф.

Начало матча – 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.

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"Наполи" получил право выступать в самом элитном клубном турнире Европы, став серебряным призером Чемпионата Италии в сезоне 2018/19. "Ливерпуль" участвует в турнире как победитель прошлогоднего розыгрыша и вице-чемпион Англии.

Как мы сообщали, благодаря победе "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" Юрген Клопп преодолел проклятие финалов, которое его преследовало. Напомним, до игры на "Ванда Метрополитано" в Мадриде немецкий специалист проиграл шесть финалов кряду, включая два трофейных поединка в ЛЧ.

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