Где смотреть матч Чехия – Украина

Сегодня сборная Украины стартует в новом турнире под эгидой УЕФА – Лиге наций. Согласно жеребьевке наша команда попала в первую группу Лиги В, где ее соперниками будут Чехия и Словакия. Начинаем с чехами на выезде в 21:45. Текстовая трансляция матча Чехия – Украина на нашем сайте.

Букмекеры в сегодняшнем поединке фаворитами считают хозяев. Котировки на победу Чехии – 2.55, на ничью – 3.10, на победу Украины – 3.00.

Напомним, что в Лиге наций будут разыграны четыре путевки на чемпионат Европы 2020 года. Их получат победители дивизионов.

Трансляция матча Чехия – Украина в 21:45:

"Украина", live

"Футбол 1", live

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На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".