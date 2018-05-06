Расписание трансляций центрального матча 37 тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В воскресенье в центральном матче 37 тура английской Премьер-лиги встретятся "Челси" и "Ливерпуль". Матч будет показан в прямом эфире на украинском ТВ.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" занимает третье место, отставая от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" на 5 очков и опережая идущий четвертым "Тоттенхэм" на одно очко. "Челси" идет на пятом месте (66 очков).

В последних пяти играх во всех турнирах "Челси" одержал четыре победы (причем в последних четырех матчах кряду) и один раз сыграл вничью. В свою очередь, "Ливерпуль" одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.

Матч "Челси" – "Ливерпуль" начнется в 18:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Челси" – "Ливерпуль":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

канал "Футбол 1" 7 мая в 03:25, повтор

канал "Футбол 1" 7 мая в 10:00, повтор

трансляция на сайте oll.tv в прямом эфире в подписке

