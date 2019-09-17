Где смотреть матч "Челси" – "Валенсия" в Лиге чемпионов

Челси / Фото: AFP

Во вторник, 17 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между английским "Челси" и испанской "Валенсией". Игра пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ранее мы писали, что игрок "Челси" достал соседей, слушая рэп на полной громкости.

Для команд сегодняшний матч станет седьмым по счету в рамках Лиги чемпионов. Первый раз оба коллектива встретились между собой на еврокубковом турнире в 2007 году.

Прямая трансляция противостояния между английским и испанскими командами будет показана на канале "Футбол 1". Начало встречи в 22:00.

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Вместе с лондонским "Челси" и испанской "Валенсией" в группе также выступают нидерландский "Аякс" и французский "Лилль".

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как лондонский "Челси" выиграл Лигу Европы-2019:

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