Где смотреть матч чемпионата Германии "Вердер" – "Байер"

Сегодня состоится заключительный матч первого после карантина тура чемпионата Германии. Закроет программу 26-го тура поединок в Бремене на стадионе "Везерштадион", где местный "Вердер" примет "Байер" из Леверкузена. Матч начнется в 21:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Смотреть матч "Вердер" – "Байер":

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Футбол 1, вторник, 00:35 (повтор)

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Хозяева поля ушли на вынужденный перерыв на предпоследнем месте в турнирной таблице Бундеслиги, при этом, бременцы в предыдущих пяти матчах не одержали ни одной победы. Ко всему этому нужно добавить, что "Вердер" имеет худшую атаку и защиту в лиге – в среднем они пропускают более двух мячей за матч.

"Байер" находится в верхней части турнирной таблицы и ведет борьбу за лигочемпионовскую зону. Накануне "Лейпциг" потерял очки и дал шанс "аспиринщикам" приблизиться к ним вплотную, если гости сегодня смогут одержать победу.

Букмекеры, к слову, в этом не сомневаются: коэффициент на победу "Байера" – 1.81, на ничью – 3.95, на победу "Вердера" – 4.40.

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Напомним, что чемпионат Германии первым вышел из карантина в Европе. Правда, на матчах действуют строгие правила, но не все их придерживаются. Так, в одном из матчей футболист "Герты" поцеловал одноклубника после гола, за что нарвался на критику. В итоге футболисту пришлось извиниться за поцелуй. Бельгийский легионер "Герты" Дедрик Боята говорит, что нарушил социальную дистанцию, чтобы дать указания партнеру.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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