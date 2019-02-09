Где смотреть матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал"

Список спутниковых телеканалов, который покажут поединок 23 тура Ла Лиги

Время начала матча в разных часовых поясах. Фото: Twitter

Где смотреть матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eba/5a8/5c5eba5a860cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eba/5a8/5c5eba5a860cf.jpg 2019-02-09T13:32:48+02:00 Футбол Список спутниковых телеканалов, который покажут поединок 23 тура Ла Лиги

В субботу, 9 февраля, на "Ванда Метрополитано" состоится центральный матч 23 тура чемпионата Испании по футболу. В мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал". Вторую и третью команды Ла Лиги в турнирной таблице разделяют всего два очка.

Котировки на матч "Атлетико" – "Реал". Букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля. Коэффициенты на победу "Атлетико" – 2.50, на ничью – 3.25, на победу "Реала" – 2.90.

Статистика. За всю историю команды встречались в разных официальных турнирах 196 раз. На счету "Атлетико" – 50 побед, "Реал" выиграл 101 матч, еще 45 поединков завершились вничью. Из них в чемпионате Испании: 163 матча – 39 побед "Атлетико", 38 ничьих, 86 побед "Реала".

Трансляция матча "Атлетико" – "Реал" начнется в 17:15 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть на спутниковых каналах:

beIN Connect TURKEY

beIN LaLiga / HD

beIN Sports France 2 HD

beIN Sports MENA 3 HD

beIN Sports MENA 4K UHD

beIN Sports MENA 15 HD

beIN Sports Thailand 2 HD

beIN Sports Turkey 3 HD

Canal+ 4K Ultra HD (pl)

C More Sport 2 HD (finland)

C More Stream Finland

Cosmote Sport 2 HD

DAZN 2 Bar HD

DAZN Deutsch [$] (geo/R)

DAZN Italia [$] (geo/R)

Digi Sport 1 (svk) / HD

Digi Sport 2 (rom) / HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 Portugal

Idman TV

IRIB TV3 / HD

LaLiga TV Bar / HD

MATCH! Futbol 3 / HD

MAX Sport 4 HD Bulgaria

ONE Sport Israel / HD

Play Sports HD1

PrimeTel 2 CY (256)

QQ Sports [$] (geo/R)

Setanta Sports Eurasia / HD

SKY NET Sports 2

Sport+ HD (bulgaria)

SportKlub 1 (croatia) HD

SportKlub 1 (montenegro) HD

SportKlub 1 (serbia) HD

SportKlub 1 (slovenia)

Spíler 2 TV

Strive Sport (D/N/S) [$]

Stöd 2 Sport 2 / HD

SuperSport 7 za / HD

Telekom Sport RO 1 / HD

TSN Malta 4 HD

Varzish Sport HD (tjk)

Ziggo Sport Select HD

Кстати, на неделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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