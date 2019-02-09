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Где смотреть матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал"

Сегодня, 13:32

Список спутниковых телеканалов, который покажут поединок 23 тура Ла Лиги

Время начала матча в разных часовых поясах
Время начала матча в разных часовых поясах. Фото: Twitter
Где смотреть матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/eba/5a8/5c5eba5a860cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/eba/5a8/5c5eba5a860cf.jpg Футбол Список спутниковых телеканалов, который покажут поединок 23 тура Ла Лиги

В субботу, 9 февраля, на "Ванда Метрополитано" состоится центральный матч 23 тура чемпионата Испании по футболу. В мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал". Вторую и третью команды Ла Лиги в турнирной таблице разделяют всего два очка.

Котировки на матч "Атлетико" – "Реал". Букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля. Коэффициенты на победу "Атлетико" – 2.50, на ничью – 3.25, на победу "Реала" – 2.90.

Статистика. За всю историю команды встречались в разных официальных турнирах 196 раз. На счету "Атлетико" – 50 побед, "Реал" выиграл 101 матч, еще 45 поединков завершились вничью. Из них в чемпионате Испании: 163 матча – 39 побед "Атлетико", 38 ничьих, 86 побед "Реала".

Трансляция матча "Атлетико" – "Реал" начнется в 17:15 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть на спутниковых каналах:

  •  beIN Connect TURKEY
  •  beIN LaLiga / HD
  •  beIN Sports France 2 HD
  •  beIN Sports MENA 3 HD
  •  beIN Sports MENA 4K UHD
  •  beIN Sports MENA 15 HD
  •  beIN Sports Thailand 2 HD
  •  beIN Sports Turkey 3 HD
  •  Canal+ 4K Ultra HD (pl)
  •  C More Sport 2 HD (finland)
  •  C More Stream Finland
  •  Cosmote Sport 2 HD
  •  DAZN 2 Bar HD
  •  DAZN Deutsch [$] (geo/R)
  •  DAZN Italia [$] (geo/R)
  •  Digi Sport 1 (svk) / HD
  •  Digi Sport 2 (rom) / HD
  •  Eleven Sports 1 Belgium
  •  Eleven Sports 1 Portugal
  •  Idman TV
  •  IRIB TV3 / HD
  •  LaLiga TV Bar / HD
  •  MATCH! Futbol 3 / HD
  •  MAX Sport 4 HD Bulgaria
  •  ONE Sport Israel / HD
  •  Play Sports HD1
  •  PrimeTel 2 CY (256)
  •  QQ Sports [$] (geo/R)
  •  Setanta Sports Eurasia / HD
  •  SKY NET Sports 2
  •  Sport+ HD (bulgaria)
  •  SportKlub 1 (croatia) HD
  •  SportKlub 1 (montenegro) HD
  •  SportKlub 1 (serbia) HD
  •  SportKlub 1 (slovenia)
  •  Spíler 2 TV
  •  Strive Sport (D/N/S) [$]
  •  Stöd 2 Sport 2 / HD
  •  SuperSport 7 za / HD
  •  Telekom Sport RO 1 / HD
  •  TSN Malta 4 HD
  •  Varzish Sport HD (tjk)
  •  Ziggo Sport Select HD

Кстати, на неделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.

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Тег чемпионат Испании, Реал Мадрид, где смотреть, Атлетико Мадрид

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