Где смотреть матч чемпионата Испании "Атлетико" – "Реал"
Список спутниковых телеканалов, который покажут поединок 23 тура Ла Лиги
В субботу, 9 февраля, на "Ванда Метрополитано" состоится центральный матч 23 тура чемпионата Испании по футболу. В мадридском дерби сойдутся "Атлетико" и "Реал". Вторую и третью команды Ла Лиги в турнирной таблице разделяют всего два очка.
Котировки на матч "Атлетико" – "Реал". Букмекеры считают фаворитом поединка хозяев поля. Коэффициенты на победу "Атлетико" – 2.50, на ничью – 3.25, на победу "Реала" – 2.90.
Статистика. За всю историю команды встречались в разных официальных турнирах 196 раз. На счету "Атлетико" – 50 побед, "Реал" выиграл 101 матч, еще 45 поединков завершились вничью. Из них в чемпионате Испании: 163 матча – 39 побед "Атлетико", 38 ничьих, 86 побед "Реала".
Трансляция матча "Атлетико" – "Реал" начнется в 17:15 по киевскому времени. Поединок можно будет посмотреть на спутниковых каналах:
- beIN Connect TURKEY
- beIN LaLiga / HD
- beIN Sports France 2 HD
- beIN Sports MENA 3 HD
- beIN Sports MENA 4K UHD
- beIN Sports MENA 15 HD
- beIN Sports Thailand 2 HD
- beIN Sports Turkey 3 HD
- Canal+ 4K Ultra HD (pl)
- C More Sport 2 HD (finland)
- C More Stream Finland
- Cosmote Sport 2 HD
- DAZN 2 Bar HD
- DAZN Deutsch [$] (geo/R)
- DAZN Italia [$] (geo/R)
- Digi Sport 1 (svk) / HD
- Digi Sport 2 (rom) / HD
- Eleven Sports 1 Belgium
- Eleven Sports 1 Portugal
- Idman TV
- IRIB TV3 / HD
- LaLiga TV Bar / HD
- MATCH! Futbol 3 / HD
- MAX Sport 4 HD Bulgaria
- ONE Sport Israel / HD
- Play Sports HD1
- PrimeTel 2 CY (256)
- QQ Sports [$] (geo/R)
- Setanta Sports Eurasia / HD
- SKY NET Sports 2
- Sport+ HD (bulgaria)
- SportKlub 1 (croatia) HD
- SportKlub 1 (montenegro) HD
- SportKlub 1 (serbia) HD
- SportKlub 1 (slovenia)
- Spíler 2 TV
- Strive Sport (D/N/S) [$]
- Stöd 2 Sport 2 / HD
- SuperSport 7 za / HD
- Telekom Sport RO 1 / HD
- TSN Malta 4 HD
- Varzish Sport HD (tjk)
- Ziggo Sport Select HD
Кстати, на неделе появилась информация, что украинский форвард Роман Зозуля может перейти в клуб, который борется за Лигу чемпионов в Испании.
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