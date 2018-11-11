Где смотреть матч чемпионата Украины "Динамо" – "Мариуполь"

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Список трансляций поединка 15 тура чемпионата Украины

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

В воскресенье, 11 ноября, в Киеве в НСК "Олимпийский" состоится матч 15-го тура чемпионата Украины: столичное "Динамо" примет "Мариуполь". Матч начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале 2+2.

Посреди недели "Динамо" уверенно обыграло "Ренн" в Лиге Европы и практически гарантировало себе евровесну. А вот в чемпионате страны у них дела идут не так гладко – команда Александра Хацкевича проиграла два матча подряд и опустилась на третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. При этом в прошлом туре динамовцы уступили главному конкуренту на золотые медали "Шахтеру" в Харькове (1:2) увеличив отставание от лидера до восьми баллов.

"Мариуполь" после поражений "Десне" в чемпионате и "Игнульцу" в Кубке Украины в прошлом туре обыграл "Арсенал", но после субботних матчей 15-го тура команда Александра Бабича вылетела из первой шестерки. Чтобы вернуться в группу лидеров им нужно как минимум не проиграть "Динамо" на выезде.

Букмекеры считают, что зацепиться за очки "Мариуполю" будет очень трудно: коэффициент на победу гостей – 10.50, на ничью – 5.00, на победу "Динамо" – 1.25.

Ранее в 15 туре "Карпаты", несмотря на гол-красавец Марьяна Шведа, проиграли "Заре" на выезде. Поединой завершился победой команды Юрий Вернидуба со счетом 2:1.

Параллельно проходил матч "Десна" – "Черноморец", в котором хозяева в большинстве одержали "сухую" победу со счетом 2:0.

Ранее в 15 туре Премьер-лиги "Львов" и "Олимпик" сыграли вничью – 1:1. "Шахтер" и "Динамо" свои матчи проведут в воскресенье.
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Сегодня|Спорт

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