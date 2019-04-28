Где смотреть матч чемпионата Украины ФК "Львов" – "Динамо"
Список трансляций поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги на ТВ и в интернете
В воскресенье, 28 апреля, на стадионе "Украина" во Львове состоится матч 26-го тура украинской Премьер-лиги ФК "Львов" – "Динамо". Начало встречи – в 19:30. Если киевляне намерены продолжить борьбу с "Шахтером" за чемпионство, то им ни в коем случае нельзя терять очки. Однако выиграть динамовцам будет весьма непросто. Для киевлян эта довольно неудобный соперник. Напомним, в последней встрече с ФК "Львов", которая состоялась на НСК "Олимпийский" в конце прошлого года, команда Александра Хацкевича сенсационно уступила львовянам 0:1. Кстати, накануне воскресного матча "Динамо" получило приятные известия из УЕФА. Киевлян пронесло: за матч с "Челси" их оштрафовали всего на месячную зарплату Вербича.
Где смотреть матч ФК "Львов" – "Динамо"
- Воскресенье, "Футбол 1", 19:30, live
- Воскресенье, oll.tv (в подписке), 19:30, live
- Понедельник, "Футбол 1", 08:15, повтор
Как сообщалось ранее, другая львовская команда, "Карпаты", в 26-м туре проиграла в Киеве "Олимпику" – 2:3. После той игры фаны "Карпат" жестко поговорили с игроками и пригрозили "завалиться" в раздевалку.
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