Где смотреть матч чемпионата Украины "Львов" – "Динамо"

В субботу, 28 июня, во Львове на "Арене Львов" состоится матч 2 тура чемпиона Украины сезона 2018/2019 годов: новичок Премьер-лиги ФК "Львов" примет киевское "Динамо". Поединок будет показан в прямом эфире на ТВ, а также в интернете. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.

Сегодня Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на полузащитника Николая Шапаренко – он сломал нос в мате против "Ворсклы" в прошлом туре. Зато вернулись в обойму Никита Бурда и Денис Гармаш.

Стартовые составы матча "Львов" – "Динамо":

"Львов": Бандура, Адамюк, Парамонов, Воронин, Голиков, Западня, Волошинович, Приймак, Каленчук, Аугусто, Бруно.

"Динамо": Бойко, Че Че, Вербич, Морозюк, Циганков, Гармаш, Бурда, Буяльский, Беседин, Кадар, Кендзера.

Между собой команды провели всего 2 матча в сезоне 2008/09 – единственном, который ФК "Львов" проводил в Премьер-лиге. В обоих матчах киевляне одержали минимальные победы.

Интересно, что единственным футболистом, который участвовал в последнем матче между этими командами в мае 2009 и до сих пор выступает за "Динамо", является Николай Морозюк.

Букмекеры о матче "Львов" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Александра Хацкевича – 1.22, на ничью – 5.50, на победу "Львова" – 10.0.

Смотреть матч "Львов" – "Динамо":

Матч "Львов" – "Динамо" начнется в 19:30. Список всех трансляций матча второго тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете:

Футбол-2, live

Футбол-2, воскресенье, 29 июля, 08:00 (повтор)

Футбол-1, воскресенье, 29 июля, 13:55 (повтор)

Футбол-1, понедельник, 30 июля, 22:40 (повтор)

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Напомним, что на днях состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам "Динамо" получило в соперники пражскую "Славию". Первый матч состоится в Праге на стадионе "Эден Арена" во вторник, 7 августа, начало – в 20:30 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" во вторник, 14 августа.