Где смотреть матч "Черноморец" – "Динамо"

Время начала и где смотреть трансляцию матча шестого тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

"Черноморец" принимает "Динамо" в шестом туре украинской Премьер-лиги. Матч пройдет в субботу, 25 августа, в Одессе и начнется в 19:30. Смотреть трансляцию матча "Черноморец" – "Динамо" можно в прямом эфире на канале "Футбол 2", а также онлайн на сайте oll.tv. Главный арбитр матча – Анатолий Абдула.

"Черноморец" – "Динамо": прогноз букмекеров. Эксперты называют гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Динамо" равен 1.37, тогда как на победу "Черноморца" он составляет 12.70, а на ничью – 4.10. Также букмекеры считают, что в сегодняшнем поединке не будет большого количества забитых мячей: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.60, а на "больше 2,5 голов" – 2.30.

"Черноморец" – "Динамо": положение в чемпионате. На данный момент "Динамо" идет на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. У команды "Александра" Хацкевича стопроцентный результат – четыре победы в четырех матчах. Выше идет "Шахтер" и "Александрия", но эти клубы сыграли уже по шесть игр. "Черноморец" занимает четвертое место (8 очков, 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

Ранее в шестом туре был сыгран самый результативный матч нового сезона в Украине. "Шахтер" в День Независимости в донецком дерби, которое прошло в Киеве, обыграл "Олимпик" со счетом 5:2.