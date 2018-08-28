28 августа состоится ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" попытается отыграть гандикап "Аякса" после 1:3 в Амстердаме. Матч "Динамо" – "Аякс" пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. Чтобы пройти в групповой этап ЛЧ, киевлянам нужно забивать минимум два гола (счет 2:0 нас устраивает). Смотреть онлайн "Динамо" – "Аякс" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

"Мы изменим свою игру, – пообещал на предматчевой пресс-конференции Хацкевич. – Нам нужны агрессия и прессинг с первых минут, при этом не должны забывать об обороне. Так что изменения в тактическом плане обязательно будут".

"В Киеве мы начнем с 3:1, поэтому есть разные тактические варианты, – рассказал тренер "Аякса" Эрик тен Хаг. – Возможно, как раз сейчас нам и понадобится Деннис Йонсен".

Где смотреть матч "Динамо" – "Аякс":

Футбол 1 (Украина)

oll.tv

Матч!ТВ (Россия)

Arena Sport (Сербия, Босния)

5 Sport (Израиль)

Digi Sport 1 (Румыния)

Orange Sport 3 (Словакия)

SportKlub 1 (Словения)

beIN Sports MENA 3

ПОПЫТКА №2. Интересно то, что за всю историю выступлений украинских клубов в еврокубках это всего лишь третий случай, когда наша команда начала 2-матчевое противостояние с выездного поражения 1:3. В 1/8 КЕЧ-1984/85 "Днепру" удалось пройти болгарский "Левски" – домашняя победа в ответке 2:0. А вот "Динамо" в 1/16 Кубка УЕФА-2002/03 не смогло отыграть гандикап, полученный в Стамбуле от "Бешикташа" Мирчи Луческу. В ответном матче, проходившем в середине декабря при 10-градусном морозе, счет так и не был открыт (0:0), и дальше прошли турки. Кстати, одним из участников того поединка был нынешний коуч "бело-синих" Александр Хацкевич. Удастся ли белорусскому наставнику сделать то, чего не получилось у Хацкевича-игрока?