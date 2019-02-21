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Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы

Сегодня, 13:08

Список трансляций поединка 1/16 финала ЛЕ на ТВ и в интернете

Первая встреча завершилась боевой ничьей
Первая встреча завершилась боевой ничьей. Фото: AFP
Где смотреть матч "Динамо" – "Олимпиакос" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e86/aac/5c6e86aacd494.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e86/aac/5c6e86aacd494.jpg Футбол Список трансляций поединка 1/16 финала ЛЕ на ТВ и в интернете

Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Олимпиакосом" из Греции. Мы ведем мультимедийную онлайн трансляцию матча "Динамо" – "Олимпиакос".

Интересно, что "Олимпиакос" 12 раз играл дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков и лишь однажды прошел дальше. Не особо верят в греческий клуб букмекеры и в этот раз. Шансы на проход в следующий раунд 61% на 39% в пользу динамовцев. Напомним, первая встреча неделю назад в Пирее завершилась ничьей – 2:2. Но не стоит забывать, в 1/8 финала прошлой Лиги Европы "Динамо" проиграло дома – "Лацио" 0:2 как раз после выездных – 2:2.

Список трансляций матча "Динамо" – "Олимпиакос" 1/16 финала Лиги Европы:

"Футбол 2", live
"Футбол 1", (повтор 22.02 в 04:05)
"Футбол 1", (повтор 22.02 в 12:20)
"Футбол 1", (повтор 22.02 в 19:15)
прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

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Напомним, что год назад в плей-офф Лиги Европы "Динамо" играло против греческого клуба АЕК. По ходу поединка на трибунах подрались фанаты обеих команд:

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, где смотреть, Олимпиакос

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