Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

Все о трансляции "украинского классико" в заключительном туре чемпионата страны

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" в последнем туре Премьер-лиги пожалует в гости к принципиальному сопернику киевскому "Динамо". Матч состоится 19 мая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало поединка – в 19:30. "Динамо" – "Шахтер" онлайн можно смотреть с помощью нашей текстовой трансляции.

В сегодняшнем матче не смогут принять участие игроки "Шахтера" Иван Ордец, Сергей Кривцов, Александр Зубков и Вячеслав Танковский. А Николай Матвиенко сможет выйти на поле только в специальной защитной маске – накануне ему сломали нос в матче молодежного чемпионата против "Александрии".

Особенным этот матч станет для Олега Гусева. 35-летний ветеран проведет свой прощальный матч в футболке "Динамо". Пока не известно, продолжит ли свою игровую карьеру легендарный украинский футболист.

Команды встретятся в шестой раз в сезоне. Киевляне одержали две победы в рамках чемпионата, "Шахтер" побеждал в матчах за Суперкубок и в финале Кубка Украины, еще одна встреча завершилась нулевой ничьей.

Матч "Динамо" – "Шахтер" будет показан в прямом эфире на телеканале 2+2.

Сегодня состоятся еще два интересных матча в Англии и Германии:

Финал Кубка Англии "Челси" – "Манчестер Юнайтед" смотреть онлайн – ссылки на нашем сайте

Финал Кубка Германии "Бавария" – "Айнтрахт" онлайн смотреть на спутниковом ТВ.