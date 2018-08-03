Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер"

Сегодня в столице на НСК "Олимпийский" состоится украинское футбольное дерби. В третьем туре чемпионата Украины встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Начало поединка в 19:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Шахтер".

Интересно, что за всю историю чемпионатов Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли между собой 57 матчей: 23 победы у "Динамо", 19 раз выигрывал "Шахтер" и еще 15 поединков завершились вничью. Разница мячей 74:67 в пользу "Динамо".

А всего за историю команды сыграли 85 поединков: 30 побед у "Динамо", 32 – у "Шахтера" и 23 ничьи. Разница мячей – 109:102 в пользу "Шахтера".

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер". В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитами подопечных Паулу Фонсеки. Котировки на победу "Шахтера" – 2.15, на победу "Динамо" – 3.10, на ничью – 3.20.

Матч "Динамо" – "Шахтер" на ТВ:

Канал 2+2, прямая трансляция

Матч "Динамо" – "Шахтер" в интернете:

Текстовая трансляция на segodya.ua

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