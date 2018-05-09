Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" в финале Кубка Украины

Сегодня в Днепре состоится финал Кубка Украины 2018 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Онлайн "Динамо" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции, но также поединок будет показан в прямом эфире украинских телеканалов и в интернете. Сам поединок начнется в 20:30.

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

"Динамо" и "Шахтер" по 11 раз побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Сегодняшний победитель установит новый рекорд страны по количеству завоеванных титулов. Добавим, что "Шахтер" – действующий обладатель трофея.

Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

"Футбол 1", live

"Украина", live

"Футбол 2", четверг, 10 мая, 02:15 (повтор)

"Футбол 2", четверг, 10 мая, 09:00 (повтор)

"Футбол 1", четверг, 10 мая, 17:10 (повтор)

"Футбол 2", пятница, 11 мая, 00:00 (повтор)

"Футбол 1", пятница, 11 мая, 13:50 (повтор)

"Футбол 2", пятница, 11 мая, 21:35 (повтор)

"Футбол 1", суббота, 12 мая, 10:20 (повтор)

"Футбол 2", воскресенье, 13 мая, 12:00 (повтор)

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