Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" в финале Кубка Украины

Сегодня, 16:22

Все о трансляции финального матча национального кубка на "Днепр-Арене"

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Сегодня в Днепре состоится финал Кубка Украины 2018 года между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Онлайн "Динамо" – "Шахтер" уже доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции, но также поединок будет показан в прямом эфире украинских телеканалов и в интернете. Сам поединок начнется в 20:30.

На пути к финалу "Динамо" только в дополнительное время обыграло "Александрию" (3:2), разобралось с черниговской "Десной" (2:0) из Первой лиги и разгромило второлиговый "Днепр-1" (4:1). "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

"Динамо" и "Шахтер" по 11 раз побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Сегодняшний победитель установит новый рекорд страны по количеству завоеванных титулов. Добавим, что "Шахтер" – действующий обладатель трофея.

Смотреть матч "Динамо" – "Шахтер":

"Футбол 1", live
"Украина", live
"Футбол 2", четверг, 10 мая, 02:15 (повтор)
"Футбол 2", четверг, 10 мая, 09:00 (повтор)
"Футбол 1", четверг, 10 мая, 17:10 (повтор)
"Футбол 2", пятница, 11 мая, 00:00 (повтор)
"Футбол 1", пятница, 11 мая, 13:50 (повтор)
"Футбол 2", пятница, 11 мая, 21:35 (повтор)
"Футбол 1", суббота, 12 мая, 10:20 (повтор)
"Футбол 2", воскресенье, 13 мая, 12:00 (повтор)
Oll.tv (в подписке)
футбол, Динамо Киев, Шахтер Донецк, где смотреть, Кубок Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч "Динамо" – "Шахтер" в финале Кубка Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко назвал свой самый памятный финал Кубка Украины

Сегодня, 13:50

Наставник национальной сборной рассказал чего ждет в сегодняшнем матче

Футбол

"Шахтер" прогулялся накануне финала Кубка Украины

Сегодня, 13:14

Гранды украинского футбола сегодня встретятся в Днепре
Загрузка...

Футбол

Фото ФК "Динамо"

Букмекеры - о финале Кубка Украины: "Шахтер" победит "Динамо" в основное время

Сегодня, 13:00

Котировки букмекеров на финальный матч Кубка Украины в Днепре

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

Онлайн финала Кубка Украины "Динамо" - "Шахтер"

Сегодня, 12:13

Текстовая трансляция "украинского классико" в главном матче национального Кубка

Футбол

Футболисты "Шахтера" прилетели в Днепр. Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" прилетел в Днепр на финал Кубка Украины

Вчера, 23:28

В среду "горняки" сыграют с "Динамо", будет разыгран первый трофей 2018 года в Украине  

Футбол

Фото ФК "Шахтер"

"Шахтер" проводит необычный аукцион для болельщиков

Вчера, 12:41

Победитель аукциона сможет следить за матчем с лавки запасных
Загрузка...