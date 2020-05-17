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Где смотреть матч двух бывших команд украинца Андрея Воронина в чемпионате Германии в воскресенье

17 мая, 15:34

Андрей Фоменко

В 16:30 на западе страны "Кельн" примет "Майнц" в битве середняка с аутсайдером

Как известно, чемпионат Германии стал первым из национальных турниров Европы, который возобновился после двухмесячного простоя из-за коронавируса. В субботу в Бундеслиге состоялось шесть матчей 26-го тура, в воскресенье запланировано еще два. Читайте все о 26-м туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина.

Встречи 17 мая начнутся в разное время. Более привлекательным обещает быть противостояние в столице в 19:00. На нашем сайте уже идет "Унион Берлин" – "Бавария" онлайн. Однако раньше сегодня газон опробуют в Кельне, где местная команда примет "Майнц". Хозяева идут на 10-м месте, имея 32 очка после 25 матчей. Гости собрали 23 пункта и занимают 15-ю строчку в таблице.

Интересно, что за обе эти команды играл украинский форвард Андрей Воронин. В Майнце он начинал карьеру, а в Кельн перебрался чуть позже. Встреча начнется в 16:30 по киевскому времени. Напомним, что зрителей на трибуны в нынешние времена не пускают. На украинском ТВ матч покажет телеканал "Футбол 1". Прямая трансляция стартует в 16:25. Посмотреть его также можно на платформе OLL.TV по подписке.

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Читайте также, как тренер "Боруссии" Фавр – об отсутствии зрителей: "Бьешь по воротам, забиваешь мяч – и... ничего".

Смотрите, как подрались фанаты "Кельна" и "Байера" – двух команд-соседей

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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футбол Кельн чемпионат Германии Майнц Бундеслига

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