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Где смотреть матч "Эспаньол" – "Барселона" в чемпионате Испании

4 января, 11:51

Список трансляций центрального матча 19-го тура чемпионата Испании

Лидеры "Барселоны" Месси и Гризманн

Лидеры "Барселоны" Месси и Гризманн / Фото: Reuters

В субботу, 5 января, "Барселона" проведет первый официальный матч в 2020 году. В Каталонском дерби "сине-гранатовые" сыграют с "Эспаньолом". Матч пройдет на стадионе "Корнелья-Эль Прат", начало матча – в 22:00. В прямом эфире поединок покажут на ТВ и в интернете.

Перед очным поединком команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы Примеры – "Барселона" занимает первое место опережая "Реал" на два очка. А вот "Эспаньол" является главным аутсайдером Ла Лиги и на четыре очка отстает от ближайшей команды, а после сегодняшнего матча отставание может увеличиться уже на семь баллов.

Смотрите, как "Барселона" обыграла "Интер" в Лиге чемпионов:

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Накануне Нового года "Эспаньол" назначил нового тренера – им стал бывший футболист "Барселоны" Абелардо Фернандес. Абелардо с 1994 по 2002 год выступал за "Барселону". В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал в Кубке и Суперкубке страны, а в 1997 году выигрывал Кубок Обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. Символично, что в новой команде он дебютирует против своего бывшего клуба.

Букмекеры считают Барселону безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 1.45, на ничью – 4.75, на победу "Эспаньола" – 6.75.

У "Барселоны" сегодня не смогут сыграть травмированные Артур, Усман дембеле и Марк-Андре тер Стеген. Кстати, накануне немецкий вратарь впервые стал отцом. У Марка-Андре тер Штегена и Даниэлы Йеле родился сын Бен.

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У "Эспаньола" из-за перебора карточек поединок пропустит Эстебан Гранеро, а участие Матиаса Варгаса, Себастьена Коршья и Виктора Санчеса под вопросом из-за различных повреждений.

Смотреть матч "Эспаньол" – "Барселона":

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Футбол 2, воскресенье, 11:10 (повтор)

Смотрите, как "Эспаньол" забил шесть голов в одном матче:

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Барселона чемпионат Испании где смотреть Эспаньол

Источник: Сегодня|Спорт

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