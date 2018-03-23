В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Англии. Поединок пройдет в Амстердаме. Одновременно с этим матчем в Испании пройдет игра Украина – Саудовская Аравия.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу сборной Голландии составляет 2.60, тогда как на победу Англии – 2.95, а на ничью – 3.25.

Интересно, что сборная Голландии в последних пяти играх (три матча отбора на ЧМ-2018 и два спарринга) одержала пять побед с общим счетом 12:2. В свою очередь, сборная Англии два последних спарринга сыграла вничью 0:0, но соперниками англичан были сборные Германии и Бразилии.

Матч Голландия – Англия начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на спутниковых каналах.

Где смотреть матч Голландия – Англия:

beIN Sports (Испания)

beIN Sports MAX 4 (Франция)

Fox Sports 1 (Голландия)

Fox Sports (Италия)

ITV (Англия)

Матч!Футбол 1 (Россия)

Polsat Sport

Sport 2 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

STV (Шотландия)

SuperSport 3 (Албания)

TV3 MAX (Дания)

Viasat Urheilu (Финляндия)

ViaSport 1 (Норвегия)

Также сегодня пройдет поединок Италия – Аргентина: трансляции матча.