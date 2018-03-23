Где смотреть матч Голландия – Англия
Расписание трансляций спарринга в Амстердаме на спутниковых каналах
В пятницу, 23 марта, состоится товарищеский матч между сборными Голландии и Англии. Поединок пройдет в Амстердаме. Одновременно с этим матчем в Испании пройдет игра Украина – Саудовская Аравия.
Аналитики букмекерских контор считают хозяев небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу сборной Голландии составляет 2.60, тогда как на победу Англии – 2.95, а на ничью – 3.25.
Интересно, что сборная Голландии в последних пяти играх (три матча отбора на ЧМ-2018 и два спарринга) одержала пять побед с общим счетом 12:2. В свою очередь, сборная Англии два последних спарринга сыграла вничью 0:0, но соперниками англичан были сборные Германии и Бразилии.
Матч Голландия – Англия начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на спутниковых каналах.
Где смотреть матч Голландия – Англия:
beIN Sports (Испания)
beIN Sports MAX 4 (Франция)
Fox Sports 1 (Голландия)
Fox Sports (Италия)
ITV (Англия)
Матч!Футбол 1 (Россия)
Polsat Sport
Sport 2 (Израиль)
Sport TV2 (Португалия)
STV (Шотландия)
SuperSport 3 (Албания)
TV3 MAX (Дания)
Viasat Urheilu (Финляндия)
ViaSport 1 (Норвегия)
Также сегодня пройдет поединок Италия – Аргентина: трансляции матча.
Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч Голландия – Англия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"