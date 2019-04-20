Где смотреть матч грандов чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Расписание трансляций центрального поединка 35-го тура английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото: AFP

В субботу, 20 апреля, на стадионе "Этихад" в Манчестере состоится центральный матч 35 тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Поединок соперников, которые тремя днями ранее выдали бомбовый спектакль в 1/4 Лиги чемпионов, станет одним из решающих в определении судьбы чемпионского титула в АПЛ. На данный момент "Ливерпуль" лидирует в золотой гонке, опережая "МанСити" на два очка. Но у команды Хосепа Гвардиолы есть игра в запасе. Кстати, накануне главный тренер "горожан" Гвардиола дал понять, что после вылета из Лиги чемпионов не опускает голову. "Совершенства невозможно достичь. Никогда. Ни за что. Но нужно стараться его достичь. Если не исправлять ошибки, они вновь тебя настигнут. Здорово, что мы бьемся за титул в АПЛ. Я влюблен в то, как мы боремся, я горжусь этим", – выдал эмоциональную речь Гвардиола.

Как "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" играли в Лиге чемпионов

Где смотреть матч 35 тура АПЛ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

Сб 14:30 "Футбол 2" live

Сб 14:30 oll.tv (в подписке) live

(в подписке) live Сб 23:40 "Футбол 1" повтор

Вс 06:00 "Футбол 2" повтор

Как сообщалось ранее, накануне матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" украинский легионер "горожан" Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире среди игроков до 23 лет. Transfermarkt оценивает воспитанника донецкого "Шахтера" в 15 миллионов евро.

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