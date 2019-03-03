Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус"

Сегодня, 21:18

Список каналов, которые покажут центральный поединок чемпионата Италии

Криштиану Роналду в игре
Криштиану Роналду в игре. Фото: AFP
Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c28/3ea/5c7c283ea58c0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c28/3ea/5c7c283ea58c0.png Футбол Список каналов, которые покажут центральный поединок чемпионата Италии

26-й тур чемпионата Италии подарил болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоялось римское дерби между "Лацио" и "Ромой". Поединок завершился разгромной победой хозяев поля.

А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на "золото". Кстати, несмотря на недавнюю травму, лидер "Юве" Криштиану Роналду попал в стартовый состав туринцев на игру.

Интересно, что букмекеры считают "Наполи" фаворитом матча. Котировки на их победу – 2.50. На ничью – 3.10. На победу "Ювентуса" – тоже 3.10.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "НАПОЛИ" – "ЮВЕНТУС"

  • 3 марта Футбол-2 21:30 live
  • 4 марта Футбол-1 12:00 повтор
  • 4 марта Футбол-2 18:00 повтор
  • Прямая трансляция – на oll.tv (в подписке)

Как сообщалось ранее, экс-капитан туринского "Ювентуса" Зинедин Зидан не хочет возглавить следующего соперника "Динамо" в Лиге Европы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Италии, Наполи, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"У меня 5 побед в Лиге чемпионов, а у "Атлетико" – 0": Криштиану Роналду резко ответил журналистам

21 февраля, 09:38

Португальский футболист остался недоволен поражением от "Атлетико" в 1/8 финала

"Хотел показать фанатам, что у нас есть яйца": Диего Симеоне извинился за свой жест

21 февраля, 10:47

После первого забитого гола наставник "Атлетико" повернулся к трибунам и дотронулся руками до паха

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Продукты, которые нужно есть в определенное время дня

Королева российского шансона лишилась бизнеса

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

Коты полезны для здоровья
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Сегодня, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

Сегодня, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

Вчера, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Вчера, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

1 марта, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Вакарчук объяснил украинцам, за кого не надо голосовать