Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус"
Список каналов, которые покажут центральный поединок чемпионата Италии
26-й тур чемпионата Италии подарил болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоялось римское дерби между "Лацио" и "Ромой". Поединок завершился разгромной победой хозяев поля.
А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.
Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на "золото". Кстати, несмотря на недавнюю травму, лидер "Юве" Криштиану Роналду попал в стартовый состав туринцев на игру.
Интересно, что букмекеры считают "Наполи" фаворитом матча. Котировки на их победу – 2.50. На ничью – 3.10. На победу "Ювентуса" – тоже 3.10.
ГДЕ СМОТРЕТЬ "НАПОЛИ" – "ЮВЕНТУС"
- 3 марта Футбол-2 21:30 live
- 4 марта Футбол-1 12:00 повтор
- 4 марта Футбол-2 18:00 повтор
- Прямая трансляция – на oll.tv (в подписке)
Как сообщалось ранее, экс-капитан туринского "Ювентуса" Зинедин Зидан не хочет возглавить следующего соперника "Динамо" в Лиге Европы.
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