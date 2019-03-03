Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус"

Список каналов, которые покажут центральный поединок чемпионата Италии

Криштиану Роналду в игре. Фото: AFP

Где смотреть матч грандов Серии А "Наполи" – "Ювентус" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c28/3ea/5c7c283ea58c0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c28/3ea/5c7c283ea58c0.png 2019-03-03T21:18:00+02:00 Футбол Список каналов, которые покажут центральный поединок чемпионата Италии

26-й тур чемпионата Италии подарил болельщикам сразу два интереснейших поединка. В субботу состоялось римское дерби между "Лацио" и "Ромой". Поединок завершился разгромной победой хозяев поля.

А в воскресенье на поле в Неаполе сойдутся лидеры чемпионата – "Наполи" и "Ювентус". Начало матча – в 21:30 по киевскому времени.

Перед очным поединком туринцы опережают неаполитанцев на 13 очков, поэтому могут безболезненно потерять баллы, а вот "Наполи" необходимо побеждать, чтобы сохранить шансы на "золото". Кстати, несмотря на недавнюю травму, лидер "Юве" Криштиану Роналду попал в стартовый состав туринцев на игру.

Интересно, что букмекеры считают "Наполи" фаворитом матча. Котировки на их победу – 2.50. На ничью – 3.10. На победу "Ювентуса" – тоже 3.10.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "НАПОЛИ" – "ЮВЕНТУС"

3 марта Футбол-2 21:30 live

4 марта Футбол-1 12:00 повтор

4 марта Футбол-2 18:00 повтор

Прямая трансляция – на oll.tv (в подписке)

Как сообщалось ранее, экс-капитан туринского "Ювентуса" Зинедин Зидан не хочет возглавить следующего соперника "Динамо" в Лиге Европы.

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