В воскресенье в чемпионате Италии пройдет центральный матч 28 тура Серии А: "Интер" принимает "Наполи". Хозяева ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов", а гости – за золотые медали чемпионата.

В турнирной таблице "Интер" занимает пятое место (51 очко) и отстает от идущего четвертым "Лацио" всего на одно очко. К тому же, у команды из Милана есть игра в запасе. "Наполи" занимает первое место (69 очков), но у идущего вторым "Ювентуса" (68 очков) тоже есть игра в запасе.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Наполи" составляет 2.00, тогда как на победу "Интера" 4.00, на ничью – 3.50. Также букмекеры считают, что в поединке не будет забито трех голов.

В последних пяти поединках "Интер" одержал две победы (обе – на своем поле), два раза сыграл вничью и один раз проиграл, общий счет голов в пяти матчах – 6:5. В свою очередь, "Наполи" в последних играх одержал три победы и дважды проиграл, общий счет – 11:7.

Матч "Интер" – "Наполи" начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок не покажут на украинском ТВ, смотреть прямую трансляцию матча можно на спутниковых каналах.

Где смотреть матч "Интер" – "Наполи":

Arena Sport 1 (Сербия)

Arena Sport 4 (Хорватия)

Arena Sport (Босния)

beIn Sport (Испания, Франция)

BT Sport 1 (Великобритания)

Cosmote Sport 1 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Digi Sport 3 (Румыния)

eir Sport 1 (Ирландия)

Eleven Sports 1 (Польша)

Матч!Футбол 2 (Россия)

Матя!ТВ (Россия)

Setanta Sports +

Sky Calcio 1 (Италия)

Sky Sport 1 (Италия)

Sport 2 (Израиль)

Sport TV1 (Словения)

Sport TV3 (Португалия)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

Viasat Jalkapallo (Финляндия)

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Италии "Интер" проиграл "Роме" со счетом 2:4. Отметим, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.