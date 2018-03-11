Где смотреть матч "Интер" – "Наполи"
Расписание трансляций центрального матча 28 тура чемпионата Италии на спутниковых каналах
В воскресенье в чемпионате Италии пройдет центральный матч 28 тура Серии А: "Интер" принимает "Наполи". Хозяева ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов", а гости – за золотые медали чемпионата.
В турнирной таблице "Интер" занимает пятое место (51 очко) и отстает от идущего четвертым "Лацио" всего на одно очко. К тому же, у команды из Милана есть игра в запасе. "Наполи" занимает первое место (69 очков), но у идущего вторым "Ювентуса" (68 очков) тоже есть игра в запасе.
Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Наполи" составляет 2.00, тогда как на победу "Интера" 4.00, на ничью – 3.50. Также букмекеры считают, что в поединке не будет забито трех голов.
В последних пяти поединках "Интер" одержал две победы (обе – на своем поле), два раза сыграл вничью и один раз проиграл, общий счет голов в пяти матчах – 6:5. В свою очередь, "Наполи" в последних играх одержал три победы и дважды проиграл, общий счет – 11:7.
Матч "Интер" – "Наполи" начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок не покажут на украинском ТВ, смотреть прямую трансляцию матча можно на спутниковых каналах.
Где смотреть матч "Интер" – "Наполи":
Arena Sport 1 (Сербия)
Arena Sport 4 (Хорватия)
Arena Sport (Босния)
beIn Sport (Испания, Франция)
BT Sport 1 (Великобритания)
Cosmote Sport 1 (Греция)
Digi Sport 1 (Венгрия)
Digi Sport 3 (Румыния)
eir Sport 1 (Ирландия)
Eleven Sports 1 (Польша)
Матч!Футбол 2 (Россия)
Матя!ТВ (Россия)
Setanta Sports +
Sky Calcio 1 (Италия)
Sky Sport 1 (Италия)
Sport 2 (Израиль)
Sport TV1 (Словения)
Sport TV3 (Португалия)
SuperSport 2 (Албания)
Tivibu Spor 2 (Турция)
Viasat Jalkapallo (Финляндия)
Напомним, что в прошлом туре чемпионата Италии "Интер" проиграл "Роме" со счетом 2:4. Отметим, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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