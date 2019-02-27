Где смотреть матч Кубка Испании "Реал" – "Барселона"

Список трансляций матча со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете

Месси vs Модрич, Барселона vs Реал. Фото: Getty Images

Где смотреть матч Кубка Испании "Реал" – "Барселона" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/699/921/5c769992180e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/699/921/5c769992180e2.png 2019-02-27T16:18:00+02:00 Футбол Список трансляций матча со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный матч 1/2 Кубка Испании по футболу. "Реал" принимает "Барселону". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Напомним, первая игра испанских грандов в Каталонии три недели назад завершилась вничью – 1:1. Тем не менее, несмотря на благоприятный для "Реала" выездной счет, фаворитом повторного поединка букмекеры считают "Барсу". Котировки на проход в финал: "Барселона" – 1.68, "Реал" – 2.05.

Смотреть матч "Реал" – "Барселона"

Arena Sport 1 HD Serbia

Arena Sport 3 HD Croatia

beIN Sports France 1 HD

Canal+ Sport 1 Afrique

Digi Sport 1 (rom) / HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 Poland HD

Eleven Sports 2 UK

GOL (España)

Idman TV

IRIB TV3 / HD

K Sport 1 HD (kosova)

Laola1.tv (aut/ger)

MATCH! Futbol 1 / HD

Open TV (hellas)

PrimeTel 1 CY / HD

Sport 1 (czech/svk) / HD

Sport 1 (hungary) / HD

Sport 4 Israel / HD

Sport TV1 (portugal) / HD

Sport TV1 (slovenia)

Напомним, ранее УЕФА открыл дело против "Барселоны": испанцы плохо организовали матч Лиги чемпионов.

Кроме того, сообщалось, что дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.