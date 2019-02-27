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Где смотреть матч Кубка Испании "Реал" – "Барселона"

Сегодня, 16:18

Список трансляций матча со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете

Месси vs Модрич, Барселона vs Реал
Месси vs Модрич, Барселона vs Реал. Фото: Getty Images
Где смотреть матч Кубка Испании "Реал" – "Барселона" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/699/921/5c769992180e2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/699/921/5c769992180e2.png Футбол Список трансляций матча со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете

Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный матч 1/2 Кубка Испании по футболу. "Реал" принимает "Барселону". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

Напомним, первая игра испанских грандов в Каталонии три недели назад завершилась вничью – 1:1. Тем не менее, несмотря на благоприятный для "Реала" выездной счет, фаворитом повторного поединка букмекеры считают "Барсу". Котировки на проход в финал: "Барселона" – 1.68, "Реал" – 2.05.

Смотреть матч "Реал" – "Барселона"

  • Arena Sport 1 HD Serbia
  • Arena Sport 3 HD Croatia
  • beIN Sports France 1 HD
  • Canal+ Sport 1 Afrique
  • Digi Sport 1 (rom) / HD
  • Eleven Sports 1 Belgium
  • Eleven Sports 1 Poland HD
  • Eleven Sports 2 UK
  • GOL (España)
  • Idman TV
  • IRIB TV3 / HD
  • K Sport 1 HD (kosova)
  • Laola1.tv (aut/ger)
  • MATCH! Futbol 1 / HD
  • Open TV (hellas)
  • PrimeTel 1 CY / HD
  • Sport 1 (czech/svk) / HD
  • Sport 1 (hungary) / HD
  • Sport 4 Israel / HD
  • Sport TV1 (portugal) / HD
  • Sport TV1 (slovenia)

Напомним, ранее УЕФА открыл дело против "Барселоны": испанцы плохо организовали матч Лиги чемпионов.

Кроме того, сообщалось, что дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды.

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Тег футбол, Барселона, Реал Мадрид, кубок Испании

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Сегодня|Спорт

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