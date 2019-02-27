Где смотреть матч Кубка Испании "Реал" – "Барселона"
Список трансляций матча со стадиона "Сантьяго Бернабеу" на ТВ и в интернете
Сегодня на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится ответный матч 1/2 Кубка Испании по футболу. "Реал" принимает "Барселону". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию этой игры.
Напомним, первая игра испанских грандов в Каталонии три недели назад завершилась вничью – 1:1. Тем не менее, несмотря на благоприятный для "Реала" выездной счет, фаворитом повторного поединка букмекеры считают "Барсу". Котировки на проход в финал: "Барселона" – 1.68, "Реал" – 2.05.
Смотреть матч "Реал" – "Барселона"
- Arena Sport 1 HD Serbia
- Arena Sport 3 HD Croatia
- beIN Sports France 1 HD
- Canal+ Sport 1 Afrique
- Digi Sport 1 (rom) / HD
- Eleven Sports 1 Belgium
- Eleven Sports 1 Poland HD
- Eleven Sports 2 UK
- GOL (España)
- Idman TV
- IRIB TV3 / HD
- K Sport 1 HD (kosova)
- Laola1.tv (aut/ger)
- MATCH! Futbol 1 / HD
- Open TV (hellas)
- PrimeTel 1 CY / HD
- Sport 1 (czech/svk) / HD
- Sport 1 (hungary) / HD
- Sport 4 Israel / HD
- Sport TV1 (portugal) / HD
- Sport TV1 (slovenia)
Напомним, ранее УЕФА открыл дело против "Барселоны": испанцы плохо организовали матч Лиги чемпионов.
Кроме того, сообщалось, что дом игрока "Барселоны" ограбили, пока он участвовал в матче своей команды.
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