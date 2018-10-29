Где смотреть матч "Лацио" – "Интер"

Расписание трансляций заключительного поединка 10 тура чемпионата Италии на ТВ и в интернете

В понедельник состоится заключительный матч десятого тура чемпионата Италии по футболу, в котором встречаются "Лацио" и "Интер". Поединок состоится в Риме на арене "Стадио Олимпико" и начнется в 21:30 по киевскому времени. Команды – "соседи" в турнирной таблице, "Интер" идет на третьем месте (19 очков), "Лацио" – на четвертом (18 очков).

Расписание трансляций матча "Лацио" – "Интер":

канал "Футбол 2" 29 октября в 21:30

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канал "Футбол 2" 30 октября в 11:10

канал "Футбол 1" 30 октября в 16:55

канал "Футбол 2" 31 октября в 04:05

канал "Футбол 1" 31 октября в 10:25

"Лацио" – "Интер": прогноз букмекеров. Аналитики считают сегодняшний поединок матчем равных команд. Хозяева – небольшие фавориты, коэффициент на победу "Лацио" равен 2.50, тогда как на успех "Интера" – 2.95, а на ничью – 3.35.

"Лацио" – "Интер": стартовые составы команд

"Лацио": 1. Стракоша, 3. Луис Фелипе, 22. Касерес, 26. Раду, 33. Ачерби, 11. Корреа Х., 16. Пароло, 21. Милинкович-Савич, 77. Марушич, 19. Лулич, 17. Иммобиле

Запасные: 23. Гуерриери, 24. Прото, 13. Уоллес, 15. Баштуш, 5. Лукаку Дж., 4. Хиль Патрисио, 7. Бериша Вал., 32. Катальди, 20. Кайседо Ф., 96. Мурджа, 9. Росси Ал.

"Интер": 1. Ханданович С., 2. Врсалько, 6. де Врей, 29. Далберт, 37. Шкриниар, 5. Гальярдини, 8. Весино, 16. Политано, 44. Перишич И., 77. Брозович, 9. Икарди

Запасные: 27. Паделли, 46. Берни, 13. Раноккия, 23. Жоао Миранда, 33. Д'Амброзио, 15. Жоау Мариу, 20. Борха Валеро, 87. Кандрева, 18. Асамоа К., 11. Кейта Б., 10. Мартинес Л.

Отметим, что в чемпионате Англии сегодня проходит интересный поединок: смотреть онлайн "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" можно на канале "Футбол 1".