Где смотреть матч "Лацио" – "Милан" в Серии А

Вчера, 17:07

Расписание трансляций центрального поединка тура чемпионата Италии на ТВ и в интернете

 

Матч &quot;Лацио&quot; - &quot;Милан&quot; начнется в 19:00 по Киеву
Матч "Лацио" - "Милан" начнется в 19:00 по Киеву

В 13 туре чемпионата Италии по футболу встречаются "Лацио" и "Милан". Поединок имеет статус центрального в туре, обе команды ведут борьбу за "зону Лиги чемпионов". На данный момент "Лацио" идет на четвертом месте в турнирной таблице Серии А и на одно очко опережает "Милан". В ЛЧ Италия делегирует четыре лучшие команды по итогам сезона. Матч "Лацио" – "Милан" начнется в 19:00 по киевскому времени.

Букмекеры ставят на хозяев. Коэффициент на победу "Лацио" составляет 1.75, а на "Милан" можно сделать ставку с котировкой 5.00,  на ничью – 3.75. Букмекеры прогнозируют 2-3 забитых мяча в сегодняшнем матче.

Расписание трансляций матча "Лацио" – "Милан":

  • сайт oll.tv (платно, в подписке)
  • канал "Футбол 2" с 20:00
  • канал "Футбол 1" 26 ноября в 01:20, повтор
  • канал "Футбол 1" 26 ноября в 12:00, повтор

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Италии "Милан" на своем поле всухую проиграл "Ювентусу" – 0:2.

Отметим, что сегодня состоится битва за второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Смотреть онлайн "Александрия" – "Динамо" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции с фото, видео-повторами и комментариями ключевых моментов игры.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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