В субботу соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы римский "Лацио" в рамках 27 тура чемпионата Италии проведет поединок против "Ювентуса".

Центральный матч тура в Серии А начнется в 19:00 по киевскому времени.

"Лацио" в турнирной таблице занимает третье место (52 очка), "Ювентус" идет вторым, имея в активе 65 очков и игру в запасе. У лидирующего "Наполи" 69 очков.

Аналитики букмекерских контор считают "Ювентус" фаворитом матча. Так, коэффициент на победу гостей составляет 2.40, тогда как на победу "Лацио" 3.30, а на ничью – 3.20. Также букмекеры считают, что в поединке не будет забито много голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.70, на "больше 2,5 голов" – 2.20.

Матч "Лацио" – "Ювентус" не покажут на украинском ТВ. Смотреть поединок можно на спутниковых каналах.

Где смотреть матч "Лацио" – "Ювентус":

Arena Sport 4 (Сербия, Хорватия)

BT Sport 3 (Великобритания)

Canal 9 (Дания)

Cosmote Sport 5 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

Digi Sport 2 (Румыния)

Eleven Sports 2 (Польша)

Матч!Футбол 2 (Россия)

Setanta Sports (Грузия)

Sky Calcio 1 (Италия)

Sport 1 (Чехия, Словакия)

Sport 2 (Израиль)

Sport TV4 (Португалия)

SuperSport 2 (Албания)

Tivibu Spor 2 (Турция)

Viasat Urheilu (Финляндия)

ViaSport 2 (Норвегия)

Напомним, что накануне "Лацио" не смог пробиться в финал Кубка Италии, уступив "Милану" в серии послематчевых пенальти.

Ранее в финал вышел "Ювентус", который по сумме двух встреч переиграл "Аталанту" – 1:0 и 1:0.