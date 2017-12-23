Список трансляций поединка 19 тура чемпионата Англии на ТВ и в интернете

В матче 19 тура чемпионата Англии по футболу вечером в субботу встретятся экс-чемпион "Лестер" и "Манчестер Юнайтед". Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Лестер" занимает восьмое место, имея в активе 26 очков после 18 туров. У "Манчестер Юнайтед" 41 очко и второе место в таблице, правда, отставание от лидирующего "МанСити" составляет 14 очков.

Аналитики букмекерских контор считают гостей фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" составляет 1.90, тогда как коэффициент на победу "Лестера" равен 4.20, а на ничью – 3.65.

Матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" можно смотреть в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Где смотреть матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед":

канал "Футбол 1"

трансляция на oll.tv (в подписке)

Напомним, что ранее "Манчестер Сити" продлил впечатляющую серию без поражений в Англии. Команда Пепа Гвардиолы разгромила на своем поле "Борнмут" со счетом 4:0.

Напомним, что в другом матче 19 тура чемпионата Англии идущий на третьем месте в турнирной таблице "Челси" не смог на выезде обыграть "Эвертон". Поединок в субботу прошел в Ливерпуле и завершился без голов.

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.