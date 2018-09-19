Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аякс" – АЕК

Сегодня, 18:52

Список трансляций матча группы Е с "Йохан Кройфф Арены" на ТВ и в интернете

Фото ФК &quot;Аякс&quot;
Фото ФК "Аякс"

В среду, 19 сентября, в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е: местный Аякс примет греческий АЕК. Матч начнется в 19:55 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. В параллельном матче сыграет представители группы F смотреть "Шахтер" – "Хоффенхайм" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

В плей-офф "Аякс" уверенно прошел киевское "Динамо", одержав дома победу со счетом 3:1, а в Киеве лишь благодаря Денису Бойко не смогли распечатать ворота "бело-синих".

"Аякс" и АЕК ранее встречались лишь дважды – в триумфальном для амстердамцев сезоне 1994/1995 годов он обыграли греков сначала 2:1 на выезде, а затем 2:0 дома.

Букмекеры считают "Аякс" безоговорочным фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Эрика тен Хага – 1.40, на ничью – 4.60, на победу АЕКа – 9.00.

Смотреть "Аякс" – АЕК:

Футбол-1, live
Футбол-2, четверг, 20 сентября, 03:40 (повтор)
Футбол-1, четверг, 20 сентября, 13:55 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Лига чемпионов, Аякс Амстердам, АЕК Греция

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Сегодня|Спорт

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