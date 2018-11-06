Где смотреть матч Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона"

Список трансляций матча в Милане на стадионе "Сан Сиро" на ТВ и в интернете

Во вторник итальянский "Интер" в Милане на стадионе "Сан Сиро" примет испанскую "Барселону" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00, а на нашем сайте уже доступен онлайн "Интер" – "Барселона" с видеоповторами голов и всех опасных моментов, а также описанием всех интересных событий.

Итальянцы попытаются взять реванш за поражение в Испании две недели назад. Тогда победу каталонцам принесли голы Рафиньи и Альбы.

Турнирное положение перед матчем "Интер" – "Барселона":

Перед этим матчем "Барселона" опережает "Интер" на три очка и в случае победы гарантирует себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для итальянцев возможное поражение не станет фатальным, ведь еще два участника этой группы В "Тоттенхэм" и ПСВ выступают крайне неудачно.

Добавим, что сегодня впервые после перелома руки может сыграть Лионель Месси. Аргентинец уже тренируется, но на поле пока не появлялся.

Букмекеры о матче "Интер" – "Барселона":

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом матча, несмотря на статус гостей: коэффициент на победу команды Эрнесто Вальверде – 2.00, на ничью – 3.60, на победу "Интера" – 3.70.

Где смотреть матч "Интер" – "Барселона":

Смотреть матч "Интер" – "Барселона" в прямом эфире можно будет на сайте Oll.tv (в подписке). В записи матч будет показан на телеканалах "Футбол-1"/"Футбол-2":

Футбол-2, 23:55 (повтор)

Футбол-1, среда, 10:25 (повтор)

Футбол-2, среда 16:25 (повтор)

Ранее мы писали, что "Интер" на матче с "Барселоной" заработает рекордные 5,8 млн евро на билетах. Это рекордные сборы на билетах в истории итальянского футбола. Предыдущий рекорд был установлен "Ромой" в прошлогодней Лиге чемпионов.