Где смотреть матч Лиги чемпионов "Интер" – "Тоттенхэм"

Список трансляций матча группы B со стадиона "Сан-Сиро" на ТВ и в интернете

Во вторник, 18 сентября, в Милане на стадионе "Сан-Сиро" состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В: итальянский "Интер" примет английский "Тоттенхэм". Матч начнется в 19:55 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. В параллельном матче сыграет вторая пара этой группы – онлайн "Барселона" – ПСВ покажут на телевидении – список каналов есть на нашем сайте.

Итальянцы выступят на групповом этапе впервые с сезона 2011/2012 годов, когда дошли до 1/8 финала. Ранее команды между собой встречались четырежды и по два раза обменялись победами, при этом в каждом из матчей команды забивали минимум три мяча, а рекордной остается поединок в Милане 2010 года, когда "Интер" победил 4:3.

Букмекеры не видят явного фаворита, но с небольшим преимуществом отдают предпочтение "Интеру": коэффициент на победу команды Лучано Спаллетти – 2.60, на ничью – 3.30, на победу "Тоттенхэма" – 2.75.

Стартовые составы:

Интер: Ханданович, Миранда, де Врей, Шкриньяр, Асамоа, Наингголан, Брозович, Перишич, Весино, Политано, Икарди.

Тоттенхэм: Ворм, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дембеле, Дайер, Ламела, Эриксен, Кейн, Сон Хын Мин

Смотреть "Интер" – "Тоттензхэм":

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Футбол-1, среда, 19 сентября, 17:50 (повтор)

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Центральным поединком дня будет встреча прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Ливерпуля" с французским "Пари Сен-Жермен", который усилился летом легендарным голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.