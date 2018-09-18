Где смотреть матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "ПСЖ"

Список трансляций матча группы B со стадиона "Энфилд" на ТВ и в интернете

Центральный матч вторника в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019 годов состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", где финалист прошлого сезона "Ливерпуль" примет одну из самых дорогих команд мира французский "ПСЖ". Матч "Ливерпуль" – "ПСЖ" начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Команды до этого встречались лишь дважды, да и то последняя встреча датируется 1997 годом, когда команды обменялись победами в полуфинале Кубка Обладателей Кубков (2:0 и 0:3).

Также предстоящий матч станет противостояние звездных нападающих Мохамеда Салаха и Неймара. Египтянин провел уже пять матчей в Премьер-лиге и отметился двумя голами, а бразилец наколотил четыре мяча в четырех поединках чемпионата Франции.

Букмекеры считают "Ливерпуль" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.10, на ничью – 3.70, на победу "ПСЖ" – 3.25.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "ПСЖ":

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Футбол-2, среда, 19 сентября, 14:05 (повтор)

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