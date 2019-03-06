Где смотреть матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед"
Список трансляций ответного матча 1/8 финала на ТВ и в интернете
В среду, 6 марта, в Париже на стадионе "Парк-Де-Пренс" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: французский "ПСЖ" примет английский "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "ПСЖ" – "МЮ" с видеоповторами голов и описанием опасных моментов.
"Манчестер Юнайтед" нужно отыгрывать домашнее поражение со счетом 0:2. Это означает, что сегодня команде Уле-Гуннара Сульшера нужно побеждать с разницей как в два мяча. Если счет после 90 минут матча будет 2:0 в пользу гостей, нас ждет дополнительное время, а также серия послематчевых пенальти, если понадобится.
В сегодняшнем матче "Красным дьяволам" не смогут помочь Поль Погба, Неманья Матич, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Джесси Лингард, Андер Эррера, а участие Антони Мартиаля, Алексиса Санчеса и Фила Джонса под вопросом. У "ПСЖ" не сыграет Неймар, а участие Эдинсона Кавани и Стенли Нсоки под вопросом.
Букмекеры не сомневаются в победе "ПСЖ". Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.44, на ничью – 5.00, на победу "МЮ" – 6.75. Также парижане являются безоговорочным фаворитом на завоевание путевки в четвертьфинал – 1.01 на "ПСЖ" против 11.00 на "МЮ".
Смотреть матч "ПСЖ" – "МЮ":
Футбол-2, Live
Футбол-1, четверг, 02:15 (повтор)
Футбол-2, четверг, 09:10 (повтор)
Футбол-1, четверг, 16:50 (повтор)
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В параллельном матче в Португалии встретятся "Порту" и "Рома". В первом матче римляне одержали поеду со счетом 2:1. Онлайн "Порту" – "Рома" уже доступен на нашем сайте.
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