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Где смотреть матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 12:38

Список трансляций ответного матча 1/8 финала на ТВ и в интернете

Фото: AFP
Где смотреть матч Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa2/ee0/5c7fa2ee0cad6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa2/ee0/5c7fa2ee0cad6.jpg Футбол Список трансляций ответного матча 1/8 финала на ТВ и в интернете

В среду, 6 марта, в Париже на стадионе "Парк-Де-Пренс" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов: французский "ПСЖ" примет английский "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 22:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже доступен онлайн "ПСЖ" – "МЮ" с видеоповторами голов и описанием опасных моментов.

"Манчестер Юнайтед" нужно отыгрывать домашнее поражение со счетом 0:2. Это означает, что сегодня команде Уле-Гуннара Сульшера нужно побеждать с разницей как в два мяча. Если счет после 90 минут матча будет 2:0 в пользу гостей, нас ждет дополнительное время, а также серия послематчевых пенальти, если понадобится.

В сегодняшнем матче "Красным дьяволам" не смогут помочь Поль Погба, Неманья Матич, Хуан Мата, Антонио Валенсия, Джесси Лингард, Андер Эррера, а участие Антони Мартиаля, Алексиса Санчеса и Фила Джонса под вопросом. У "ПСЖ" не сыграет Неймар, а участие Эдинсона Кавани и Стенли Нсоки под вопросом.

Букмекеры не сомневаются в победе "ПСЖ". Коэффициент на победу команды Томаса Тухеля – 1.44, на ничью – 5.00, на победу "МЮ" – 6.75. Также парижане являются безоговорочным фаворитом на завоевание путевки в четвертьфинал – 1.01 на "ПСЖ" против 11.00 на "МЮ".

Смотреть матч "ПСЖ" – "МЮ":

Футбол-2, Live
Футбол-1, четверг, 02:15 (повтор)
Футбол-2, четверг, 09:10 (повтор)
Футбол-1, четверг, 16:50 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

В параллельном матче в Португалии встретятся "Порту" и "Рома". В первом матче римляне одержали поеду со счетом 2:1. Онлайн "Порту" – "Рома" уже доступен на нашем сайте.

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Тег Лига чемпионов, Манчестер Юнайтед, где смотреть, псж

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Сегодня|Спорт

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