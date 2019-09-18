Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер"- "Манчестер Сити"

ОСК Металлист / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В среду, 18 сентября, на стадионе "Металлист" в Харькове состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити". На нашем сайте будет доступен онлайн матча "Шахтер" – "Манчестер Сити" с яркими фотографиями и видео голов.

Обе команды сойдутся между собой на этой стадии соревнований третий год подряд. Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что уже купил себе квартиру в Харькове.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча – 22:00.

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В предыдущих четырех матчах "Шахтер" смог один раз обыграть английский клуб, три другие встречи остались за "горожанами".

Как мы писали ранее, гендиректор "Шахтера" озвучил задачи клуба в нынешнем евросезоне. "Если не выйдем из группы Лиги чемпионов, это будет провал", – заявил Сергей Палкин.

Напомним, перед матчем с "Норвичем" Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. После голов в ворота Нигерии и Литвы оценочная стоимость игрока "МанСити" возросла до 30 миллионов евро.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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