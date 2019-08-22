Где смотреть матч Лиги Европы "Эспаньол" – "Заря"

Корнелья Эль-Прат / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Сегодня, 22 августа, состоится первый матч плей-офф раунда квалификационного этапа футбольной Лиги Европы между луганской "Зарей" и испанским "Эспаньолом". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Корнелья Эль-Прат". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени. Кстати, мы проведем онлайн "Эспаньол" – "Заря" на нашем сайте.

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Посмотреть поединок Лиги Европы "Эспаньол" – "Заря" можно на телеканале УНИАН. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

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Напомним, что "Заря" прошла два раунда квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност". А вот в противостоянии с ЦСКА София луганчани первую игру сыграли вничью, а в ответной игре одержали минимальную победу.

Напомним, что в стартовом туре нового сезона чемпионата Испании "Эспаньол" всухую дома проиграл "Севилье":

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В свою очередь перед еврокубковой битвой "Заря" потерпела первое поражение в чемпионате Украины. Команда Виктора Скрипника уступила прямому конкуренту на бронзовые награды Александрии, которая в Лиге Европы будет стартовать с группового этапа.

Все подробности в спецтеме "Заря" в Лиге Европы

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