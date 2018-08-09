Где смотреть матч Лиги Европы "Мауриполь" – "Бордо"

Список трансляций матча третьего отборочного раунда в Одессе на ТВ и в интернете

В четверг, 9 августа, в Одессе на стадионе "Черноморец" состоится первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019 годов: "Мариуполь" примет французский "Бордо". Матч начнется в 20:00 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Это будет первое противостояние между командами в истории.

Мариупольцы прибыли в Одессу еще в понедельник и целенаправленно готовились к матчу Лиги Европы. Французы же прилетели в Украину традиционно за день до матча и в тот же вечер опробовали газон арены. Подробности подготовки к матчу "Мариуполь" – "Бордо" в нашем анонсе.

К слову, о качестве газона на стадионе "Черноморце". В сети появилось видео, на котором запечатлено, как работники стадиона красят траву в зеленый цвет. Из-за сильной жары трава на арене выгорела, поэтому имеет непрезентабельный вид.

Предыдущие матчи в Лиге Европы:

В предыдущем раунде "Мариуполь" по сумме двух матчей обыграл шведский "Юргорден". Первая встреча команд в Стокгольме завершилась ничьей 1:1, а в Одессе азовцы вырвали победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

"Бордо", который еще не стартовал в национальном чемпионате, дважды подряд обыграл во втором раунде латвийский "Вентспилс" 1:0 и 2:1.

Букмекеры о матче "Мариуполь" – "Бордо":

Букмекеры считают "Бордо" фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды Густаво Пойета – 1.60, на ничью – 3.75, на победу "Мариуполя" – 5.75. Также французы являются фаворитом на выход в следующий раунд – 1.13 против 6.00 на украинскую команду.

Смотреть матч "Мариуполь" – "Бордо":

Матч "Мариуполь" – "Бордо" начнется в 20:00. Прямая трансляция будет на ТВ и в интернете, также его можно будет пересмотреть в записи:

"Футбол-1", Live

"Футбол-2", пятница, 10 августа, 02:00 (повтор)

"Футбол-2", пятница, 10 августа, 10:25 (повтор)

"Футбол-1", пятница, 10 августа, 16:00 (повтор)

"Футбол-1", суббота, 11 августа, 08:15 (повтор)

"Футбол-2", суббота, 11 августа, 12:05 (повтор)

"Футбол-1", воскресенье, 12 августа, 00:00 (повтор)

"Футбол-2", воскресенье, 12 августа, 13:30 (повтор)

"Футбол-1", понедельник, 13 августа, 04:15 (повтор)

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