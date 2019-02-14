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Где смотреть матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо"

Сегодня, 16:03

Список трансляций матча со стадиона "Караискакис" на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Где смотреть матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/574/ecd/5c6574ecdc65a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/574/ecd/5c6574ecdc65a.jpg Футбол Список трансляций матча со стадиона "Караискакис" на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" проведет первый официальный матч в 2019 году. Киевляне пожалуют в гости к греческому "Олимпиакосу" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Пирее на стадионе "Караискакис" и начнется в 20:00. Прямая трансляция встречи будет доступна на ТВ и в интернете, а на нашем сайте уже есть онлайн "Олимпиакос" – "Динамо".

Впервые "Динамо" и "Олимпикос" пересекались между собой в сезоне 1975/1976 годов. Команды встречались в 1/16 финала Кубка Европейских чемпионов и тогда киевляне по сумме двух матчей прошли дальше (2:2 в Греции и 1:0 в Киеве).

Букмекеры считают "Олимпиакос" фаворитом сегодняшней встречи: коэффициент на победу команду Педру Мартинша – 1.91, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 4.25. А вот фаворитом на выход в следующий раунд уже являются киевляне. Правда, преимущество у них минимальное – 1.80 против 1.95.

Смотреть матч "Олимпиакос" – "Динамо":

Футбол-1, live
Футбол-2, пятница, 00:35 (повтор)
Футбол-2, пятница, 09:10 (повтор)
Футбол-1, пятница, 16:55 (повтор)
Футбол-2, суббота, 11:45 (повтор)
Футбол-1, суббота, 19:05 (повтор)
Oll.tv (в подписке)

А в 22:00 в Харькове начнется матч этой же стадии между донецким "Шахтером" и "Айнтрахтом" из Франкфурта. Смотреть матч "Шахтер" – "Айнтрахт" можно будет с помощью нашего текстового онлайна.

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Тег футбол, Лига Европы, Динамо Киев, где смотреть, Олимпиакос

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Сегодня|Спорт

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