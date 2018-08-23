Где смотреть матч Лиги Европы "Заря" – "Лейпциг"

Сегодня, 16:47

Время начала матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и расписание трансляций

&quot;Заря&quot; 23 августа примет &quot;Лейпциг&quot; в Запорожье. Фото dierotenbullen.com
"Заря" 23 августа примет "Лейпциг" в Запорожье. Фото dierotenbullen.com

В четверг, 23 августа, "Заря" сыграет с "Лейпцигом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч противостояния пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и начнется в 21:30. Смотреть трансляцию игры "Заря" – "Лейпциг" в прямом эфире можно на канале "2+2". Также поединок за выход в групповой этап ЛЕ можно будет посмотреть на спутниковом канале MDR Fernsehen.

"Заря" – "Лейпциг": прогноз букмекеров. Эксперты считают немецкий клуб фаворитом как первого матча, так и всего противостояния. Так, коэффициент на победу "Лейпцига" в поединке в Запорожье составляет 1.55, тогда как на победу "Зари" он равен 6.10, а на ничью – 4.00. Котировки на выход в групповой этап Лиги Европы такие: 1.10 "Лейпциг" и 7.50 "Заря".

"Заря" – "Лейпциг": последние матчи. В пяти матчах во всех турнирах украинский клуб одержал только одну победу – над "Карпатами" со счетом 1:0. Остальные игры команда Юрия Вернидуба свела вничью, включая две встречи с "Брагой" в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы. В свою очередь, "Лейпциг" в последних пяти матчах одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл (0:3 от "Хаддерсфилда" в спарринге).

Напомним, что вчера в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" на выезде проиграло "Аяксу" – 1:3.
Лига Европы, где смотреть, Заря Луганск, ФК Лейпциг

Вы сейчас просматриваете новость "Где смотреть матч Лиги Европы "Заря" – "Лейпциг"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Тренировка луганчан. Фото ФК "Заря"

Коррида для "Зари": анонс матча квалификации Лиги Европы

Сегодня, 13:09

Луганчане в Запорожье принимают немецкий "Лейпциг"

Футбол

"Лейпциг" - соперник "Зари" в плей-офф квалификации Лиги Европы. Фото facebook.com/rbleipzigEN

Расписание и результаты первых матчей плей-офф Лиги Европы

Сегодня, 09:18

"Мужики" из "Зари" начинают борьбу за место в групповом этапе Лиги Европы
Загрузка...
Загрузка...