Где смотреть матч Лиги Европы "Заря" – "Лейпциг"

В четверг, 23 августа, "Заря" сыграет с "Лейпцигом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы. Первый матч противостояния пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" и начнется в 21:30. Смотреть трансляцию игры "Заря" – "Лейпциг" в прямом эфире можно на канале "2+2". Также поединок за выход в групповой этап ЛЕ можно будет посмотреть на спутниковом канале MDR Fernsehen.

"Заря" – "Лейпциг": прогноз букмекеров. Эксперты считают немецкий клуб фаворитом как первого матча, так и всего противостояния. Так, коэффициент на победу "Лейпцига" в поединке в Запорожье составляет 1.55, тогда как на победу "Зари" он равен 6.10, а на ничью – 4.00. Котировки на выход в групповой этап Лиги Европы такие: 1.10 "Лейпциг" и 7.50 "Заря".

"Заря" – "Лейпциг": последние матчи. В пяти матчах во всех турнирах украинский клуб одержал только одну победу – над "Карпатами" со счетом 1:0. Остальные игры команда Юрия Вернидуба свела вничью, включая две встречи с "Брагой" в предыдущем раунде квалификации Лиги Европы. В свою очередь, "Лейпциг" в последних пяти матчах одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл (0:3 от "Хаддерсфилда" в спарринге).

Напомним, что вчера в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" на выезде проиграло "Аяксу" – 1:3.