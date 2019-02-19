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Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Бавария" в Лиге чемпионов

Сегодня, 12:42

Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Где смотреть матч "Ливерпуль" – "Бавария" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bdd/9bd/5c6bdd9bd20d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bdd/9bd/5c6bdd9bd20d5.jpg Футбол Список трансляций поединка 1/8 финала ЛЧ на ТВ и в интернете

Сегодня на "Энфилде" состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" – "Бавария".

Согласно статистике УЕФА мерсисайдцы не пропускают и не проигрывают в шести матчах 1/8 финала (5 побед и 1 ничья). В последний раз "Ливерпуль" проиграл на этой стадии "Барселоне" – 0:1 в сезоне 2006/07 (ответный матч). Но это не помешало команде пробиться дальше по голам на выезде.

Статистика "Баварии" в 1/8 финала – 11 побед и 3 поражения. Семь раз подряд мюнхенцы пробивались дальше. В последний раз они оступились на этой стадии в сезоне 2010/11, когда по голам на выезде проиграли "Интеру".

Букмекеры считают фаворитом англичан. Котировки на победу "Ливерпуля" – 2.10, на ничью – 3.70, на победу "Баварии" – 3.40. Коэффициент на выход в четвертьфинал: "Ливерпуль" – 1.83, "Бавария" – 1.90.

Список трансляций матча "Ливерпуль" – "Бавария" 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Футбол 1", live
"Футбол 2", (повтор 20.02 в 08:55)
"Футбол 1", (повтор 20.02 в 16:45)
прямая видеотрансляция на oll.tv (в подписке)

Напомним, что в прошлом сезоне "Ливерпуль" дошел до финала Лиги чемпионов, который прошел в Киеве. В украинскую столицу приехали тысячи английских фанов:

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Тег Лига чемпионов, Ливерпуль, Бавария, где смотреть

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Сегодня|Спорт

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